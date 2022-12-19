В Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ изменили тактику атак

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ стали делать ставку на легкие быстрые боевые группы

Украина использует гражданские джипы в качестве мобильных огневых точек, заявил Андрей Марочко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении перешли на новую тактику ведения боевых действий, начав использовать минометы и пулеметы, установленные на гражданских джипах. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Командование ВСУ все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах», — цитирует Андрея Марочко ТАСС. Он отметил, что к установке минометов и пулеметов крупного калибра на внедорожниках ВСУ пришли в результате дефицита боеприпасов для артиллерии и тяжелой бронетехники. Задача таких мобильных огневых точек заключается в прикрытии подразделений пехоты украинской армии, заключил Марочко.

Ранее Андрей Марочко объяснил большие потери в рядах украинских боевиков использованием ими устаревшей тактики, которая, по словам офицера, стала меняться, но говорить о каких-то кардинальных переменах пока рано. Украинский военнопленный Сергей Ульянов пожаловался на то, что в подразделении, где он нес службу, с марта прошло всего одно занятие по тактике, передает RT. Другой украинский пленный Александр Барлян рассказывал, что в ВСУ существует тактика «живого щита», в роли которого были украинские военные, осуществлявшие прикрытие отхода иностранных наемников из опасных участков, сообщает «Национальная служба новостей».