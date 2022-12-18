Генпрокуратура РФ добилась удаления фейков по Украине Генпрокуратура: РКН удалил более 100 тысяч фейков о спецоперации в 2022 году 19 декабря 2022 в 06:11 Размер текста - 17 + С начала спецоперации на Украине удалили 125 тысяч фейков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время спецоперации на Украине Генеральная прокуратура России добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «На основании указанных требований Роскомнадзором заблокировано либо удалены публикации с более чем 189 тысячами интернет-ресурсов, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции на территории Украины (125 тысяч)», — приводят слова Генпрокуратуры РФ РИА Новости. Роскомнадзор с начала специальной военной операции на Украине получил 1630 требований от Генпрокуратуры России с целью ограничить или заблокировать доступ к недостоверной информации. При этом за предыдущие два года, с 2019 по 2021, Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор всего 1012 требований. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. За время спецоперации на Украине Генеральная прокуратура России добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «На основании указанных требований Роскомнадзором заблокировано либо удалены публикации с более чем 189 тысячами интернет-ресурсов, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции на территории Украины (125 тысяч)», — приводят слова Генпрокуратуры РФ РИА Новости. Роскомнадзор с начала специальной военной операции на Украине получил 1630 требований от Генпрокуратуры России с целью ограничить или заблокировать доступ к недостоверной информации. При этом за предыдущие два года, с 2019 по 2021, Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор всего 1012 требований. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям