18 декабря 2022

Генпрокуратура РФ добилась удаления фейков по Украине

Генпрокуратура: РКН удалил более 100 тысяч фейков о спецоперации в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
С начала спецоперации на Украине удалили 125 тысяч фейков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За время спецоперации на Украине Генеральная прокуратура России добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На основании указанных требований Роскомнадзором заблокировано либо удалены публикации с более чем 189 тысячами интернет-ресурсов, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции на территории Украины (125 тысяч)», — приводят слова Генпрокуратуры РФ РИА Новости.

Роскомнадзор с начала специальной военной операции на Украине получил 1630 требований от Генпрокуратуры России с целью ограничить или заблокировать доступ к недостоверной информации. При этом за предыдущие два года, с 2019 по 2021, Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор всего 1012 требований.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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За время спецоперации на Украине Генеральная прокуратура России добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «На основании указанных требований Роскомнадзором заблокировано либо удалены публикации с более чем 189 тысячами интернет-ресурсов, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции на территории Украины (125 тысяч)», — приводят слова Генпрокуратуры РФ РИА Новости. Роскомнадзор с начала специальной военной операции на Украине получил 1630 требований от Генпрокуратуры России с целью ограничить или заблокировать доступ к недостоверной информации. При этом за предыдущие два года, с 2019 по 2021, Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор всего 1012 требований. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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