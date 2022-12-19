В ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы

Четыре диверсионные группы ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно сводке Минобороны РФ, огнем российских войск было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червоной Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. Возле села Розовка уничтожены четыре украинские диверсионные группы.
Еще две диверсионные группы уничтожены в районе Никольского (ДНР). Общие потери ВСУ на южно-донецком направлении составили 80 человек убитыми и ранеными.
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Четыре диверсионные группы ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. Согласно сводке Минобороны РФ, огнем российских войск было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червоной Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. Возле села Розовка уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Еще две диверсионные группы уничтожены в районе Никольского (ДНР). Общие потери ВСУ на южно-донецком направлении составили 80 человек убитыми и ранеными.