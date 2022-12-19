В ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы

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На краснолиманском направлении уничтожены диверсанты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре диверсионные группы ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Согласно сводке Минобороны РФ, огнем российских войск было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червоной Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. Возле села Розовка уничтожены четыре украинские диверсионные группы.

Еще две диверсионные группы уничтожены в районе Никольского (ДНР). Общие потери ВСУ на южно-донецком направлении составили 80 человек убитыми и ранеными.

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Четыре диверсионные группы ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. Согласно сводке Минобороны РФ, огнем российских войск было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червоной Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. Возле села Розовка уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Еще две диверсионные группы уничтожены в районе Никольского (ДНР). Общие потери ВСУ на южно-донецком направлении составили 80 человек убитыми и ранеными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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