В ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы

19 декабря 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

На краснолиманском направлении уничтожены диверсанты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре диверсионные группы ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. Согласно сводке Минобороны РФ , огнем российских войск было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червоной Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. Возле села Розовка уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Еще две диверсионные группы уничтожены в районе Никольского (ДНР). Общие потери ВСУ на южно-донецком направлении составили 80 человек убитыми и ранеными.

Четыре диверсионные группы ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. Согласно сводке Минобороны РФ, огнем российских войск было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червоной Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. Возле села Розовка уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Еще две диверсионные группы уничтожены в районе Никольского (ДНР). Общие потери ВСУ на южно-донецком направлении составили 80 человек убитыми и ранеными.