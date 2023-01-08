Армия России отомстила за Макеевку: главное к вечеру 8 января

В результате ракетного удара ВС РФ в Краматорске уничтожено более 600 военных ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России (ВС РФ) предприняли удар возмездия по пункту дислокации украинских военнослужащих. В результате удара погибло свыше 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 января.
- Пункт временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске подвергся ракетному удару ВС РФ. Российские военные предприняли данный шаг в качестве мести за гибель российских военнослужащих после удара ВСУ в Макеевке. В обоих общежитиях пункта временной дислокации войск ВСУ находилось более 1300 военнослужащих. Из них свыше 600 оказалось уничтоженными.
- Украинской разведке стало известно место ожидающегося наступления российских войск. ВС РФ могут перейти в атаку на Запорожскую область, заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
- «Я хочу воевать за Украину <…> Мне насрать, что останется от России». С такой репликой выступил в интервью для онлайн-издания «Новая газета Европа» (заблокирована в РФ) российский актер Артур Смольянинов, выразив полное безразличие к дальнейшей судьбе РФ.
- В результате продолжающегося конфликта на Украине около 40% украинской территории оказалось заминированной, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это вносит свой негативный вклад в передвижение людей по стране, а также ведение сельского хозяйства.
- До смены власти на Украине осталось совсем немного времени. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что правлению украинских властей наступит конец, как произошло и с советскими вождями, «поднявшими руку на церковь».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!