Шмыгаль: на Украине заминировано 40% всей территории

08 января 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Большая площадь минных полей негативно влияет на положение дел в сельском хозяйстве Украины, заявил Денис Шмыгаль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Боевые действия привели к созданию на Украине минного поля площадью 250 000 квадратных километров, что составляет 40% от всей украинской территории», — передает слова Шмыгаля корейская газета The Korea Times . Он подчеркнул, что такое положение вещей влияет не только на сложность передвижения людей, но и на ведение сельского хозяйства, которое является ключевой отраслью для Украины. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.

Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Боевые действия привели к созданию на Украине минного поля площадью 250 000 квадратных километров, что составляет 40% от всей украинской территории», — передает слова Шмыгаля корейская газета The Korea Times. Он подчеркнул, что такое положение вещей влияет не только на сложность передвижения людей, но и на ведение сельского хозяйства, которое является ключевой отраслью для Украины. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.