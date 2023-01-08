Шмыгаль: на Украине заминировано 40% всей территории

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Большая площадь минных полей негативно влияет на положение дел в сельском хозяйстве Украины, заявил Денис Шмыгаль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Боевые действия привели к созданию на Украине минного поля площадью 250 000 квадратных километров, что составляет 40% от всей украинской территории», — передает слова Шмыгаля корейская газета The Korea Times. Он подчеркнул, что такое положение вещей влияет не только на сложность передвижения людей, но и на ведение сельского хозяйства, которое является ключевой отраслью для Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.

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Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Боевые действия привели к созданию на Украине минного поля площадью 250 000 квадратных километров, что составляет 40% от всей украинской территории», — передает слова Шмыгаля корейская газета The Korea Times. Он подчеркнул, что такое положение вещей влияет не только на сложность передвижения людей, но и на ведение сельского хозяйства, которое является ключевой отраслью для Украины. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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