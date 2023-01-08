В разведке Украины раскрыли, где Киев ждет наступления РФ

Представитель ГУР Украины Скибицкий: ВС РФ могут начать наступление на Запорожскую область

08 января 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Российские войска активизируются в период с весны на лето, заявил Вадим Скибицкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска могут начать наступление на Запорожскую область. Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Вероятно, они начнут новое наступление на Запорожскую область», — сказал Вадим Скибицкий в интервью для Corriere della Sera . Он также добавил, что, вероятнее всего, ВС РФ намерены остановить контратаку ВСУ на харьковском направлении. Также российская армия планирует сохранить свои позиции в Херсоне и на Крымском полуострове. Скибицкий отметил, что ВСУ ожидают увеличения интенсивности российских военных в период с весны на лето. «Сейчас им непросто перебросить войска с учетом условий местности», — считает представитель ГУР. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не поступило. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Также одной из немаловажных задач является защита мирного населения Донбасса.

Российские войска могут начать наступление на Запорожскую область. Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Вероятно, они начнут новое наступление на Запорожскую область», — сказал Вадим Скибицкий в интервью для Corriere della Sera. Он также добавил, что, вероятнее всего, ВС РФ намерены остановить контратаку ВСУ на харьковском направлении. Также российская армия планирует сохранить свои позиции в Херсоне и на Крымском полуострове. Скибицкий отметил, что ВСУ ожидают увеличения интенсивности российских военных в период с весны на лето. «Сейчас им непросто перебросить войска с учетом условий местности», — считает представитель ГУР. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не поступило. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Также одной из немаловажных задач является защита мирного населения Донбасса.