После потасовки в московской бане 25 мигрантам грозит выдворение из РФ

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Нелегальным мигрантам грозит выдворение из РФ
Нелегальным мигрантам грозит выдворение из РФ Фото:

В ходе полицейского рейда в Тимирязевском районе Москвы были задержаны 59 иностранных граждан, 25 из которых оказались нелегальными мигрантами, им грозит выдворение. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

«В отношении 25 из них составлены административные материалы. Предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны», — говорится в публикации telegram-канала МВД. 

Проверка прошла в одной из бань района, которую иностранные граждане заняли и не допускали в нее посетителей. Отмечается, что всего в отделение было доставлено 59 человек.

Полиция продолжает мониторинг общественных мест в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Дополнительные меры безопасности и проверок будут усилены в районе, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Обновлено в 16:24 по мск. В киргизском Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщили, что из России выдворят четверых человек. 

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В ходе полицейского рейда в Тимирязевском районе Москвы были задержаны 59 иностранных граждан, 25 из которых оказались нелегальными мигрантами, им грозит выдворение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.  «В отношении 25 из них составлены административные материалы. Предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны», — говорится в публикации telegram-канала МВД.  Проверка прошла в одной из бань района, которую иностранные граждане заняли и не допускали в нее посетителей. Отмечается, что всего в отделение было доставлено 59 человек. Полиция продолжает мониторинг общественных мест в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Дополнительные меры безопасности и проверок будут усилены в районе, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Обновлено в 16:24 по мск. В киргизском Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщили, что из России выдворят четверых человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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