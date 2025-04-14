После потасовки в московской бане 25 мигрантам грозит выдворение из РФ

В ходе полицейского рейда в Тимирязевском районе Москвы были задержаны 59 иностранных граждан, 25 из которых оказались нелегальными мигрантами, им грозит выдворение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«В отношении 25 из них составлены административные материалы. Предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны», — говорится в публикации telegram-канала МВД.
Проверка прошла в одной из бань района, которую иностранные граждане заняли и не допускали в нее посетителей. Отмечается, что всего в отделение было доставлено 59 человек.
Полиция продолжает мониторинг общественных мест в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Дополнительные меры безопасности и проверок будут усилены в районе, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Обновлено в 16:24 по мск. В киргизском Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщили, что из России выдворят четверых человек.
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