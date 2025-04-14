МО РФ: 4 БПЛА уничтожены за 45 минут

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Три БПЛА сбиты в небе над Курской областью, заявили в Минобороны РФ
Три БПЛА сбиты в небе над Курской областью, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО за 45 минут уничтожили над регионами России четыре украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В период с 15.20 до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что три БПЛА были уничтожены над Курской областью, а один — над Крымом.

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Российские средства ПВО за 45 минут уничтожили над регионами России четыре украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В период с 15.20 до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что три БПЛА были уничтожены над Курской областью, а один — над Крымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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