МО РФ: 4 БПЛА уничтожены за 45 минут

Три БПЛА сбиты в небе над Курской областью, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО за 45 минут уничтожили над регионами России четыре украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В период с 15.20 до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что три БПЛА были уничтожены над Курской областью, а один — над Крымом.
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