Аналитик оценил замену Суровикина на Герасимова

Аналитик Переслегин: назначение Герасимова свидетельствует о новом подходе России к СВО

15 января 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Аналитик Сергей Переслегин считает, что Суровикин принес большой вклад в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал Сергей Суровикин в статусе командующего Объединенного группировкой войск (ОГВ) в зоне СВО сумел наладить руководство между всеми подразделениями, ему удалось выйти из кризисной ситуации. Сейчас пришло время для решительных действий, для которых больше подходит Валерий Герасимов. Об этом заявил писатель и директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления Сергей Переслегин. «Прежде всего, понятно, что идет только структурная перестановка, но, цитируя одну хорошую старую советскую книгу, мы же понимаем, что все начинается со структурных перестановок. С этой точки зрения, это действительно структурная перестановка, и суть ее для меня совершенно понятна. […] В данном случае Суровикин рассматривается как кризис-менеджер, который в условиях кризиса получил управление, навел определенный порядок», — сказал Переслегин в блоге на YouTube-канале psychotechnology. По его словам, после взятия РФ Соледара в Генштабе считают, что в ближайшее время российские войска достигнут значительного стратегического успеха и поэтому решили этот успех возглавить. «Суровикин смог наладить управление войсками, […] Герасимов решил теперь взять командование на себя», — высказал свое мнение аналитик. «В общем и целом сейчас идет успешное движение по меньшей мере на тактически важном участке», — заключил он. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Соледар был освобожден вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, заявляли в Минобороны России. Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Одновременно в ведомстве сообщили о понижении генерала российской армии Сергея Суровикина. Он назначен заместителем Герасимова. По мнению члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, Герасимов должен отодвинуть линию фронта, чтобы прекратился обстрел городов Донецкой и Луганской народных республик. Политолог Сергей Марков считает, что роль Суровикина в СВО не изменится после назначения нового командующего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал Сергей Суровикин в статусе командующего Объединенного группировкой войск (ОГВ) в зоне СВО сумел наладить руководство между всеми подразделениями, ему удалось выйти из кризисной ситуации. Сейчас пришло время для решительных действий, для которых больше подходит Валерий Герасимов. Об этом заявил писатель и директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления Сергей Переслегин. «Прежде всего, понятно, что идет только структурная перестановка, но, цитируя одну хорошую старую советскую книгу, мы же понимаем, что все начинается со структурных перестановок. С этой точки зрения, это действительно структурная перестановка, и суть ее для меня совершенно понятна. […] В данном случае Суровикин рассматривается как кризис-менеджер, который в условиях кризиса получил управление, навел определенный порядок», — сказал Переслегин в блоге на YouTube-канале psychotechnology. По его словам, после взятия РФ Соледара в Генштабе считают, что в ближайшее время российские войска достигнут значительного стратегического успеха и поэтому решили этот успех возглавить. «Суровикин смог наладить управление войсками, […] Герасимов решил теперь взять командование на себя», — высказал свое мнение аналитик. «В общем и целом сейчас идет успешное движение по меньшей мере на тактически важном участке», — заключил он. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Соледар был освобожден вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, заявляли в Минобороны России. Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Одновременно в ведомстве сообщили о понижении генерала российской армии Сергея Суровикина. Он назначен заместителем Герасимова. По мнению члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, Герасимов должен отодвинуть линию фронта, чтобы прекратился обстрел городов Донецкой и Луганской народных республик. Политолог Сергей Марков считает, что роль Суровикина в СВО не изменится после назначения нового командующего.