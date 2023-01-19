Глава офиса Зеленского надеется переманить на сторону Украины основного союзника РФ

Ермак: Киев надеется, что Китай встанет на сторону Украины в конфликте с РФ

20 января 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Украина рассчитывает на сотрудничество с Китаем против РФ, заявил Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев рассчитывает на перспективу сотрудничества с Китаем против России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Китай не столько поддерживает Россию, сколько не поддерживает Украину. И мы работаем и надеемся, что эта ситуация изменится. В первую очередь, мы видим эту возможность через „формулу мира“ президента [Украины Владимира] Зеленского, потому что как минимум два пункта [этой формулы], мы знаем, очень важны для Китая», — цитируют слова Ермака на сайте Всемирного экономического форума в Давосе. Также Ермак уточнил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена передала Китаю в рамках форума предложение с перечислением основных положений подготовленной «формулы мира». Глава офиса президента Украины добавил, что они ожидают реакцию на данное сообщение от китайских властей. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах Зеленского склонить страны, которые открестились от поддержки Украины, к восстановлению мира на территории украинского государства. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уточнил, что предложенная Зеленским «формула мира» неосуществима, так как не соответствует интересам России, передает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев рассчитывает на перспективу сотрудничества с Китаем против России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Китай не столько поддерживает Россию, сколько не поддерживает Украину. И мы работаем и надеемся, что эта ситуация изменится. В первую очередь, мы видим эту возможность через „формулу мира“ президента [Украины Владимира] Зеленского, потому что как минимум два пункта [этой формулы], мы знаем, очень важны для Китая», — цитируют слова Ермака на сайте Всемирного экономического форума в Давосе. Также Ермак уточнил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена передала Китаю в рамках форума предложение с перечислением основных положений подготовленной «формулы мира». Глава офиса президента Украины добавил, что они ожидают реакцию на данное сообщение от китайских властей. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах Зеленского склонить страны, которые открестились от поддержки Украины, к восстановлению мира на территории украинского государства. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уточнил, что предложенная Зеленским «формула мира» неосуществима, так как не соответствует интересам России, передает Nation News.