В Минобороны РФ подтвердили освобождение Краснополья в ДНР

23 января 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Краснополье было освобождено при помощи авиации и артиллерии, заявили в Минобороны РФ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ подтвердило освобождение российскими войсками населенного пункта Краснополья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке министерства. «На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье», — заявили в Минобороны в своем telegram-канале. Также там уточнили, что российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ. Кроме того, среди украинских потерь числятся: две боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, произведенная в США, а также три автомобиля. Об освобождении Краснополья ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам населенный пункт был освобожден бойцами ЧВК «Вагнер». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. президент России Владимир Путин обозначил в качестве задач СВО денацификацию и демилитаризацию Украины. Также целью российской армии является освобождение мирного населения Донбасса.

Минобороны РФ подтвердило освобождение российскими войсками населенного пункта Краснополья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке министерства. «На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье», — заявили в Минобороны в своем telegram-канале. Также там уточнили, что российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ. Кроме того, среди украинских потерь числятся: две боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, произведенная в США, а также три автомобиля. Об освобождении Краснополья ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам населенный пункт был освобожден бойцами ЧВК «Вагнер». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. президент России Владимир Путин обозначил в качестве задач СВО денацификацию и демилитаризацию Украины. Также целью российской армии является освобождение мирного населения Донбасса.