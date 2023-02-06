Молодогвардейцев «Единой России» наградили за отвагу на спецоперации. Фото

06 февраля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил об участниках БАРС «Каскад», представленных к госнаграде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцам БАРС «Каскад» были вручены медали «За отвагу». Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Среди награжденных активисты «Молодой Гвардии Единой России». «За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий, восемь бойцов БАРС «Каскад» получили медали «За отвагу», — рассказал Турчак в своем telegram-канале. К государственной награде были представлены восемь человек. Эти бойцы находятся в зоне СВО с самого начала проведения операции. Они доставляли гуманитарную помощь, помогали мирным гражданам в Мариуполе еще до освобождения города, а с началом частичной мобилизации отправились на фронт в качестве добровольцев. Сейчас БАРС «Каскад» сражается на передовой совместно с другими подразделениями российской армии. Их работа направлена на активное продвижение по линии фронта. Бойцы БАРС «Каскад» были представлены к награде «За отвагу» Фото: telegram-канал Андрея Турчака Некоторые бойцы БАРС «Каскад» находятся в зоне СВО с начала операции Фото: telegram-канал Андрея Турчака Бойцы БАРС «Каскад» получили медали «За отвагу» Фото: telegram-канал Андрея Турчака Бойцы участвовали в доставке гумпомощи с начала СВО, а с начала частичной мобилизации отправились добровольцами на фронт Фото: telegram-канал Андрея Турчака

Бойцам БАРС «Каскад» были вручены медали «За отвагу». Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Среди награжденных активисты «Молодой Гвардии Единой России». «За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий, восемь бойцов БАРС «Каскад» получили медали «За отвагу», — рассказал Турчак в своем telegram-канале. К государственной награде были представлены восемь человек. Эти бойцы находятся в зоне СВО с самого начала проведения операции. Они доставляли гуманитарную помощь, помогали мирным гражданам в Мариуполе еще до освобождения города, а с началом частичной мобилизации отправились на фронт в качестве добровольцев. Сейчас БАРС «Каскад» сражается на передовой совместно с другими подразделениями российской армии. Их работа направлена на активное продвижение по линии фронта.