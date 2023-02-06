Юрист Шалоносов рассказал, что делать туристам при землетрясении

06 февраля 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Туроператор должен помочь отдыхающим с ночлегом Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения При землетрясении или в случае другого стихийного бедствия туристам должны предоставить другой отель или организовать им вылет из страны. Об этом рассказал юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов. «В таком случае турист имеет право прекратить отдых и вернуться на территорию РФ с возмещением отдыха, тех денежных средств, которые остались неотработанными либо неиспользованными в качестве ночей или дней на территории страны», — цитирует Пятый канал Шалоносова. По его словам, туроператоры или ассоциация туристической помощи обязаны перевезти отдыхающих в безопасные отели. Для этого нужно самому связаться с ассоциацией и туроператором. Юрист рассказал, что если компания не отвечает и турист ищет ночлег сам, то ему потом должны компенсировать стоимость. За это так же отвечает туроператор. В случае необходимости медпомощи из-за землетрясения поможет страховая компания. 6 февраля началось землетрясение в Турции, которое затронуло еще 17 государств. Сейсмические волны дошли до Крыма и Сочи, но там землетрясение почти не ощущалось. В Турции погибли более 1,4 тысячи человек, еще пять тысяч пострадали.

При землетрясении или в случае другого стихийного бедствия туристам должны предоставить другой отель или организовать им вылет из страны. Об этом рассказал юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов. «В таком случае турист имеет право прекратить отдых и вернуться на территорию РФ с возмещением отдыха, тех денежных средств, которые остались неотработанными либо неиспользованными в качестве ночей или дней на территории страны», — цитирует Пятый канал Шалоносова. По его словам, туроператоры или ассоциация туристической помощи обязаны перевезти отдыхающих в безопасные отели. Для этого нужно самому связаться с ассоциацией и туроператором. Юрист рассказал, что если компания не отвечает и турист ищет ночлег сам, то ему потом должны компенсировать стоимость. За это так же отвечает туроператор. В случае необходимости медпомощи из-за землетрясения поможет страховая компания. 6 февраля началось землетрясение в Турции, которое затронуло еще 17 государств. Сейсмические волны дошли до Крыма и Сочи, но там землетрясение почти не ощущалось. В Турции погибли более 1,4 тысячи человек, еще пять тысяч пострадали.