Бойцы ФСБ поймали членов свердловской ОПГ, помогавшей мигрантам-нелегалам

24 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ поймали нескольких членов группировки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бойцы ФСБ из Свердловской и Челябинской области поймали группировку екатеринбуржцев, которые на протяжении нескольких лет помогали оформить гражданство мигрантам-нелегалам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ. «Управлением ФСБ России по Свердловской области и Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц <…> организовавшей незаконное пребывание в РФ более 2,5 тысячи граждан из стран ЕврАзЭС», — говорится в сообщении ведомства. Члены группировки создали штаб-квартиру в помещении, который замаскировали под автосалон. Там производились специальные штампы и печати, с помощью которых мигрантам-нелегалам изготавливали поддельные документы. Позднее, когда бойцы ФСБ выдвинулись на адреса, где жили члены группировки, нашли телефоны, сим-карты и банковские карты. Среди всего этого силовики обнаружили списки тех, кто незаконно получил документы.

Бойцы ФСБ из Свердловской и Челябинской области поймали группировку екатеринбуржцев, которые на протяжении нескольких лет помогали оформить гражданство мигрантам-нелегалам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ. «Управлением ФСБ России по Свердловской области и Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц <…> организовавшей незаконное пребывание в РФ более 2,5 тысячи граждан из стран ЕврАзЭС», — говорится в сообщении ведомства. Члены группировки создали штаб-квартиру в помещении, который замаскировали под автосалон. Там производились специальные штампы и печати, с помощью которых мигрантам-нелегалам изготавливали поддельные документы. Позднее, когда бойцы ФСБ выдвинулись на адреса, где жили члены группировки, нашли телефоны, сим-карты и банковские карты. Среди всего этого силовики обнаружили списки тех, кто незаконно получил документы.