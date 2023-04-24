Бойцы ФСБ поймали членов свердловской ОПГ, помогавшей мигрантам-нелегалам

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Сотрудники ФСБ поймали нескольких членов группировки Фото:

Бойцы ФСБ из Свердловской и Челябинской области поймали группировку екатеринбуржцев, которые на протяжении нескольких лет помогали оформить гражданство мигрантам-нелегалам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области и Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц <…> организовавшей незаконное пребывание в РФ более 2,5 тысячи граждан из стран ЕврАзЭС», — говорится в сообщении ведомства. Члены группировки создали штаб-квартиру в помещении, который замаскировали под автосалон.

Там производились специальные штампы и печати, с помощью которых мигрантам-нелегалам изготавливали поддельные документы. Позднее, когда бойцы ФСБ выдвинулись на адреса, где жили члены группировки, нашли телефоны, сим-карты и банковские карты. Среди всего этого силовики обнаружили списки тех, кто незаконно получил документы.

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Бойцы ФСБ из Свердловской и Челябинской области поймали группировку екатеринбуржцев, которые на протяжении нескольких лет помогали оформить гражданство мигрантам-нелегалам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ. «Управлением ФСБ России по Свердловской области и Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц <…> организовавшей незаконное пребывание в РФ более 2,5 тысячи граждан из стран ЕврАзЭС», — говорится в сообщении ведомства. Члены группировки создали штаб-квартиру в помещении, который замаскировали под автосалон. Там производились специальные штампы и печати, с помощью которых мигрантам-нелегалам изготавливали поддельные документы. Позднее, когда бойцы ФСБ выдвинулись на адреса, где жили члены группировки, нашли телефоны, сим-карты и банковские карты. Среди всего этого силовики обнаружили списки тех, кто незаконно получил документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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