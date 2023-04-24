Бойцы ФСБ поймали членов свердловской ОПГ, помогавшей мигрантам-нелегалам

Бойцы ФСБ из Свердловской и Челябинской области поймали группировку екатеринбуржцев, которые на протяжении нескольких лет помогали оформить гражданство мигрантам-нелегалам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ.
«Управлением ФСБ России по Свердловской области и Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц <…> организовавшей незаконное пребывание в РФ более 2,5 тысячи граждан из стран ЕврАзЭС», — говорится в сообщении ведомства. Члены группировки создали штаб-квартиру в помещении, который замаскировали под автосалон.
Там производились специальные штампы и печати, с помощью которых мигрантам-нелегалам изготавливали поддельные документы. Позднее, когда бойцы ФСБ выдвинулись на адреса, где жили члены группировки, нашли телефоны, сим-карты и банковские карты. Среди всего этого силовики обнаружили списки тех, кто незаконно получил документы.
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