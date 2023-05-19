Две русских девочки выпали из окна в Испании

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Первомайский митинг. Салехард, мигалки, дпс
Полиция Испании ждет одобрения российской стороны для вывоза тел девочек Фото:

Две 12-летние русские девочки выпали из окна в Испании при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщили в Национальной полиции страны.

«Две 12-летние сестры-близнецы русского происхождения погибли в эту пятницу, выпав из окна. На место прибыли агенты судебной и научной полиции, чтобы начать расследование случившегося, ожидая разрешения судебной власти на вывоз тел», — сообщил инспектор Педро Агуадо. Его слова приводит издание RTVE. «Мы можем говорить об очень трагическом и очень печальном событии», — заключил представитель полиции.

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Две 12-летние русские девочки выпали из окна в Испании при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщили в Национальной полиции страны. «Две 12-летние сестры-близнецы русского происхождения погибли в эту пятницу, выпав из окна. На место прибыли агенты судебной и научной полиции, чтобы начать расследование случившегося, ожидая разрешения судебной власти на вывоз тел», — сообщил инспектор Педро Агуадо. Его слова приводит издание RTVE. «Мы можем говорить об очень трагическом и очень печальном событии», — заключил представитель полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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