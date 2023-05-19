Две русских девочки выпали из окна в Испании

Полиция Испании ждет одобрения российской стороны для вывоза тел девочек
Две 12-летние русские девочки выпали из окна в Испании при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщили в Национальной полиции страны.
«Две 12-летние сестры-близнецы русского происхождения погибли в эту пятницу, выпав из окна. На место прибыли агенты судебной и научной полиции, чтобы начать расследование случившегося, ожидая разрешения судебной власти на вывоз тел», — сообщил инспектор Педро Агуадо. Его слова приводит издание
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