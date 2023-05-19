Две русских девочки выпали из окна в Испании

19 мая 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Полиция Испании ждет одобрения российской стороны для вывоза тел девочек Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Две 12-летние русские девочки выпали из окна в Испании при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщили в Национальной полиции страны. «Две 12-летние сестры-близнецы русского происхождения погибли в эту пятницу, выпав из окна. На место прибыли агенты судебной и научной полиции, чтобы начать расследование случившегося, ожидая разрешения судебной власти на вывоз тел», — сообщил инспектор Педро Агуадо. Его слова приводит издание RTVE . «Мы можем говорить об очень трагическом и очень печальном событии», — заключил представитель полиции.

Две 12-летние русские девочки выпали из окна в Испании при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщили в Национальной полиции страны. «Две 12-летние сестры-близнецы русского происхождения погибли в эту пятницу, выпав из окна. На место прибыли агенты судебной и научной полиции, чтобы начать расследование случившегося, ожидая разрешения судебной власти на вывоз тел», — сообщил инспектор Педро Агуадо. Его слова приводит издание RTVE. «Мы можем говорить об очень трагическом и очень печальном событии», — заключил представитель полиции.