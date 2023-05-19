The Washington Post: солдаты ВСУ тренируются форcировать Днепр

19 мая 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты пытаются форсировать Днепр, сообщает The Washington Post Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина тренирует подразделения солдат ВСУ для форсирования Днепра. Об этом сообщает The Washington Post. Уточняется, что Киев начал строить баржи для переправки вооружения. «Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки», — говорится в материале издания. Там уточнили, что украинские штурмовые подразделения дважды в неделю тренируются для форсирования реки на катерах и по понтонному мосту. Кроме того, Украина строит баржи, которые будет использовать для перевозки тяжелого оружия. Украинские генералы и полковники сообщили изданию, что пока что не могут закрепиться на левом берегу реки. По словам полковника Романа Костенко, ВС РФ «похоронит» все отряды ВСУ за 15 минут, если те попытаются переплыть реку. Ранее адмирал Владимир Комоедов призвал нанести упреждающие удары, чтобы пресечь форсирование Днепра. По его словам, так российская армия сможет остановить планы ВСУ на Днепр еще на этапе подготовки. Боец ВС РФ сообщил, что Украина не сможет форсировать Днепр при контрнаступлении, пишет «Царьград». Он уточнил, что авиация и артиллерия готовы встретить ВСУ.

Украина тренирует подразделения солдат ВСУ для форсирования Днепра. Об этом сообщает The Washington Post. Уточняется, что Киев начал строить баржи для переправки вооружения. «Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки», — говорится в материале издания. Там уточнили, что украинские штурмовые подразделения дважды в неделю тренируются для форсирования реки на катерах и по понтонному мосту. Кроме того, Украина строит баржи, которые будет использовать для перевозки тяжелого оружия. Украинские генералы и полковники сообщили изданию, что пока что не могут закрепиться на левом берегу реки. По словам полковника Романа Костенко, ВС РФ «похоронит» все отряды ВСУ за 15 минут, если те попытаются переплыть реку. Ранее адмирал Владимир Комоедов призвал нанести упреждающие удары, чтобы пресечь форсирование Днепра. По его словам, так российская армия сможет остановить планы ВСУ на Днепр еще на этапе подготовки. Боец ВС РФ сообщил, что Украина не сможет форсировать Днепр при контрнаступлении, пишет «Царьград». Он уточнил, что авиация и артиллерия готовы встретить ВСУ.