Французский активист раскрыл уязвимость гаубиц CAESAR в условиях СВО

Французский активист Моро: гаубицы CAESAR не подходят для зоны СВО

29 мая 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Киеву не поставляли нормальные боеприпасы, так как это очень дорого, заявил Ксавье Моро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинской армии в зоне спецоперации, поскольку быстро ломаются и не подлежат ремонту. Об этом заявил французский активист Ксавье Моро. «CAESAR — хорошее оружие, но оно не должно использоваться в таких условиях, как в Донбассе, иначе быстро выйдет из строя и его придется ремонтировать», — сказал Моро, передает РИА Новости. Однако, по его словам, эти САУ невозможно просто отремонтировать, их нужно полностью пересобирать. Ксавье отметил, что CAESAR может стрелять на расстоянии до 40 километров, если имеются нормальные боеприпасы. При этом он отметил, что Киеву не поставляли нормальные боеприпасы, так как это очень дорого. Ранее в Дании пожалели, что отправили CAESAR на Украину. Аналитик Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен заявил, что гаубицы составляли важное ядро в обороне самой Дании. Он подчеркнул, что САУ были их основными боевыми возможностями, сообщает телеканал 360.

Самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинской армии в зоне спецоперации, поскольку быстро ломаются и не подлежат ремонту. Об этом заявил французский активист Ксавье Моро. «CAESAR — хорошее оружие, но оно не должно использоваться в таких условиях, как в Донбассе, иначе быстро выйдет из строя и его придется ремонтировать», — сказал Моро, передает РИА Новости. Однако, по его словам, эти САУ невозможно просто отремонтировать, их нужно полностью пересобирать. Ксавье отметил, что CAESAR может стрелять на расстоянии до 40 километров, если имеются нормальные боеприпасы. При этом он отметил, что Киеву не поставляли нормальные боеприпасы, так как это очень дорого. Ранее в Дании пожалели, что отправили CAESAR на Украину. Аналитик Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен заявил, что гаубицы составляли важное ядро в обороне самой Дании. Он подчеркнул, что САУ были их основными боевыми возможностями, сообщает телеканал 360.