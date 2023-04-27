В России резко сократилось число долгожителей

Росстат: число долгожителей по итогам 2021 года оказалось меньше на 180 тысяч

27 апреля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

В России становится все меньше долгожителей, следует из данных Росстата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Результат пересчета данных в рамках переписи числа россиян в возрасте старше 90 лет показал, что число долгожителей по итогам 2021 года оказалось меньше на 180 тысяч. К концу 2022 года в России проживало около 600 тысяч людей данной возрастной категории. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В 2021 году изменения оказались еще больше: количество граждан старше 90 лет снизилось на 179,2 тыс., или на 23% по сравнению с прежними данными, — до 586,5 тыс.», — приводит статистику Росстата РБК. Кроме того, учет переписи также ухудшил временную динамику общего количества долгожителей России по сравнению с цифрами 2020 года. По данным исследования, число уменьшилось на 42 тысячи человек. Научный сотрудник Института экономической политики Игорь Ефремов объяснил данные тем, что значительная часть россиян в учете либо умерли, либо уехали из страны.

Результат пересчета данных в рамках переписи числа россиян в возрасте старше 90 лет показал, что число долгожителей по итогам 2021 года оказалось меньше на 180 тысяч. К концу 2022 года в России проживало около 600 тысяч людей данной возрастной категории. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В 2021 году изменения оказались еще больше: количество граждан старше 90 лет снизилось на 179,2 тыс., или на 23% по сравнению с прежними данными, — до 586,5 тыс.», — приводит статистику Росстата РБК. Кроме того, учет переписи также ухудшил временную динамику общего количества долгожителей России по сравнению с цифрами 2020 года. По данным исследования, число уменьшилось на 42 тысячи человек. Научный сотрудник Института экономической политики Игорь Ефремов объяснил данные тем, что значительная часть россиян в учете либо умерли, либо уехали из страны.