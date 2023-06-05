05 июня 2023

Лавров: одна из планируемых к поставкам ВСУ модификаций F-16 может нести ядерное оружие

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Поставки самолетов Украине усилит эскалацию, заявил Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одна из модификаций самолетов F-16 может нести ядерный заряд, поэтому поставки Украине F-16 только усилят эскалацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«От этих руководителей США и остальных западных стран можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками, сейчас всерьез „готовят“ F-16. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может „вмещать“ ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — заявил Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден обещал обсудить поставки F-16 Украине с властями Великобритании и Дании. Он отметил, что главной темой для обсуждения станет помощь Киеву в сфере безопасности, пишет «Национальная служба новостей». Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ пока не смогут использовать эти самолеты. Однако планируют вводить их в работу осенью, пишет «Ридус».

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Одна из модификаций самолетов F-16 может нести ядерный заряд, поэтому поставки Украине F-16 только усилят эскалацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «От этих руководителей США и остальных западных стран можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками, сейчас всерьез „готовят“ F-16. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может „вмещать“ ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — заявил Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает МИД РФ. Ранее президент США Джо Байден обещал обсудить поставки F-16 Украине с властями Великобритании и Дании. Он отметил, что главной темой для обсуждения станет помощь Киеву в сфере безопасности, пишет «Национальная служба новостей». Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ пока не смогут использовать эти самолеты. Однако планируют вводить их в работу осенью, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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