Лукашенко предрек Зеленскому судьбу Горбачева

14 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского ждет судьба Михаила Горбачева, отметил Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом рассказал глава республики Беларусь Александр Лукашенко. «Он [Владимир Зеленский] — сейчас „герой“ [в глазах Запада]. Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример [Михаила] Горбачева: „Горби! Горби!“, целовали и что получили? Вот точно так же будет у него», — уточнил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Лукашенко уточнил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины желают прекращения конфликта с Россией. Но Киев игнорирует волю народа, подчеркнул он. Александр Лукашенко в этом же разговоре заявил, что для окончания конфликта между РФ и Украиной есть несколько предпосылок. Это и успехи российских солдат на поле боя, а также усталость стран Запада от СВО. До этого он также призывал всех завершить конфликт.

Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом рассказал глава республики Беларусь Александр Лукашенко. «Он [Владимир Зеленский] — сейчас „герой“ [в глазах Запада]. Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример [Михаила] Горбачева: „Горби! Горби!“, целовали и что получили? Вот точно так же будет у него», — уточнил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Лукашенко уточнил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины желают прекращения конфликта с Россией. Но Киев игнорирует волю народа, подчеркнул он. Александр Лукашенко в этом же разговоре заявил, что для окончания конфликта между РФ и Украиной есть несколько предпосылок. Это и успехи российских солдат на поле боя, а также усталость стран Запада от СВО. До этого он также призывал всех завершить конфликт.