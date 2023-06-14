Лукашенко предрек Зеленскому судьбу Горбачева

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Владимира Зеленского ждет судьба Михаила Горбачева, отметил Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом рассказал глава республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Он [Владимир Зеленский] — сейчас „герой“ [в глазах Запада]. Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример [Михаила] Горбачева: „Горби! Горби!“, целовали и что получили? Вот точно так же будет у него», — уточнил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Лукашенко уточнил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины желают прекращения конфликта с Россией. Но Киев игнорирует волю народа, подчеркнул он.

Александр Лукашенко в этом же разговоре заявил, что для окончания конфликта между РФ и Украиной есть несколько предпосылок. Это и успехи российских солдат на поле боя, а также усталость стран Запада от СВО. До этого он также призывал всех завершить конфликт.

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Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом рассказал глава республики Беларусь Александр Лукашенко. «Он [Владимир Зеленский] — сейчас „герой“ [в глазах Запада]. Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример [Михаила] Горбачева: „Горби! Горби!“, целовали и что получили? Вот точно так же будет у него», — уточнил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Лукашенко уточнил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины желают прекращения конфликта с Россией. Но Киев игнорирует волю народа, подчеркнул он. Александр Лукашенко в этом же разговоре заявил, что для окончания конфликта между РФ и Украиной есть несколько предпосылок. Это и успехи российских солдат на поле боя, а также усталость стран Запада от СВО. До этого он также призывал всех завершить конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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