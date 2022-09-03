Первого президента СССР Горбачева похоронили

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище
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Обстановка у Колонного зала во время прощания с Михаилом Горбачевым. Москва
Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичье кладбище Фото:

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичье кладбище рядом с могилой жены. Об этом сообщает ТАСС.

Михаила Горбачева проводили в последний путь под звуки военного оркестра в сопровождении почетного караула. Кроме того, на Новодевичьем кладбище на могилу принесли множество венков в память о Горбачеве, в том числе от немецкой стороны и от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Кортеж с катафалком отправился от Дома союзов в центре Москвы, где проходило прощание с лидером. Люди по пути встречали процессию аплодисментами.

Горбачев умер в ночь с 30 на 31 августа после продолжительной болезни, официальная причина смерти не уточнялась. Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Прощание с Горбачевым проходило 3 сентября в Доме Союзов в Москве. Также в Кремле уточняли, что президент РФ Владимир Путин не смог проститься с Горбачевым 3 сентября из-за напряженного графика, пишет RT.

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Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичье кладбище рядом с могилой жены. Об этом сообщает ТАСС. Михаила Горбачева проводили в последний путь под звуки военного оркестра в сопровождении почетного караула. Кроме того, на Новодевичьем кладбище на могилу принесли множество венков в память о Горбачеве, в том числе от немецкой стороны и от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Кортеж с катафалком отправился от Дома союзов в центре Москвы, где проходило прощание с лидером. Люди по пути встречали процессию аплодисментами. Горбачев умер в ночь с 30 на 31 августа после продолжительной болезни, официальная причина смерти не уточнялась. Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Прощание с Горбачевым проходило 3 сентября в Доме Союзов в Москве. Также в Кремле уточняли, что президент РФ Владимир Путин не смог проститься с Горбачевым 3 сентября из-за напряженного графика, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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