Первого президента СССР Горбачева похоронили

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище

03 сентября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичье кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичье кладбище рядом с могилой жены. Об этом сообщает ТАСС. Михаила Горбачева проводили в последний путь под звуки военного оркестра в сопровождении почетного караула. Кроме того, на Новодевичьем кладбище на могилу принесли множество венков в память о Горбачеве, в том числе от немецкой стороны и от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Кортеж с катафалком отправился от Дома союзов в центре Москвы, где проходило прощание с лидером. Люди по пути встречали процессию аплодисментами. Горбачев умер в ночь с 30 на 31 августа после продолжительной болезни, официальная причина смерти не уточнялась. Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Прощание с Горбачевым проходило 3 сентября в Доме Союзов в Москве. Также в Кремле уточняли, что президент РФ Владимир Путин не смог проститься с Горбачевым 3 сентября из-за напряженного графика, пишет RT.

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичье кладбище рядом с могилой жены. Об этом сообщает ТАСС. Михаила Горбачева проводили в последний путь под звуки военного оркестра в сопровождении почетного караула. Кроме того, на Новодевичьем кладбище на могилу принесли множество венков в память о Горбачеве, в том числе от немецкой стороны и от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Кортеж с катафалком отправился от Дома союзов в центре Москвы, где проходило прощание с лидером. Люди по пути встречали процессию аплодисментами. Горбачев умер в ночь с 30 на 31 августа после продолжительной болезни, официальная причина смерти не уточнялась. Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Прощание с Горбачевым проходило 3 сентября в Доме Союзов в Москве. Также в Кремле уточняли, что президент РФ Владимир Путин не смог проститься с Горбачевым 3 сентября из-за напряженного графика, пишет RT.