В России запретили пользоваться иностранными мессенджерами при оказании госуслуг

За пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры россиянам теперь грозит штраф до 700 тысяч рублей. Уточняется, что санкция возможна лишь при пересылке данных при предоставлении государственных услуг. Законопроект принят Госдумой в третьем чтении.
Штраф от 100 до 700 тысяч рублей грозит лишь юридическим лицам. Для должностных лиц наказание не будет превышать 50 тысяч рублей. Это стало известно по итогам планерного заседания Госдумы. Трансляция доступна на официальном сайте органа законодательной власти. Законопроект рассмотрен и принят в третьем чтении. Документ вступит в силу, когда будет опубликован.
С 1 марта начал действовать запрет на использование иностранных мессенджеров ряду российских компаний. Роскомнадзор уже запретил российским организациям пользоваться WhatsApp, Telegram и Viber.
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