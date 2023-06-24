Замглавы Росгвардии ДНР: часть армии Пригожина не знала о подготовке мятежа

24 июня 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Бойцы Пригожина не знали о его планах, заявил Александр Ходаковский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Большая часть армии Евгения Пригожина не знала о готовившемся мятеже против Минобороны России. Об этом заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Рядовой состав Вагнера не был посвящен в планы командования — по крайней мере, большая его часть. Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале . Он отметил, что в планы Пригожина входит захват Краснодара. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям своих бойцов. Само ведомство опровергло это заявление. После этого Пригожин фактически объявил вооруженный мятеж. Он отдал своим бойцам пойти в наступление на позиции Минобороны. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. В Москве был введен режим контртеррористической операции. Частная армия уже вошла в Ростов-на-Дону. Сейчас она заходит в Липецкую область.

Большая часть армии Евгения Пригожина не знала о готовившемся мятеже против Минобороны России. Об этом заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Рядовой состав Вагнера не был посвящен в планы командования — по крайней мере, большая его часть. Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. Он отметил, что в планы Пригожина входит захват Краснодара. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям своих бойцов. Само ведомство опровергло это заявление. После этого Пригожин фактически объявил вооруженный мятеж. Он отдал своим бойцам пойти в наступление на позиции Минобороны. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. В Москве был введен режим контртеррористической операции. Частная армия уже вошла в Ростов-на-Дону. Сейчас она заходит в Липецкую область.