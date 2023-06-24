Замглавы Росгвардии ДНР: часть армии Пригожина не знала о подготовке мятежа

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы Пригожина не знали о его планах, заявил Александр Ходаковский Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Большая часть армии Евгения Пригожина не знала о готовившемся мятеже против Минобороны России. Об этом заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

«Рядовой состав Вагнера не был посвящен в планы командования — по крайней мере, большая его часть. Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. Он отметил, что в планы Пригожина входит захват Краснодара.

Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям своих бойцов. Само ведомство опровергло это заявление.

После этого Пригожин фактически объявил вооруженный мятеж. Он отдал своим бойцам пойти в наступление на позиции Минобороны. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. В Москве был введен режим контртеррористической операции. Частная армия уже вошла в Ростов-на-Дону. Сейчас она заходит в Липецкую область.

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Большая часть армии Евгения Пригожина не знала о готовившемся мятеже против Минобороны России. Об этом заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Рядовой состав Вагнера не был посвящен в планы командования — по крайней мере, большая его часть. Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. Он отметил, что в планы Пригожина входит захват Краснодара. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям своих бойцов. Само ведомство опровергло это заявление. После этого Пригожин фактически объявил вооруженный мятеж. Он отдал своим бойцам пойти в наступление на позиции Минобороны. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. В Москве был введен режим контртеррористической операции. Частная армия уже вошла в Ростов-на-Дону. Сейчас она заходит в Липецкую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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