СК РФ раскрыл подробности дела о растрате почти 900 млн рублей Финпромбанком

В деле о растрате 866 млн рублей из средств АКБ Финпромбанка появился первый фигурант — Александр Лаврентьев, занимавший ранее в организации должность замруководителя кредитного департамента. Об этом сообщили в СК РФ.
Речь идет об уголовном деле, которое расследуется с 2016 года. В нем фигурируют два эпизода, относящиеся к 2015 году. Они связаны с выдачей кредитов физическим лицам, которые не погашались и не обслуживались вплоть до отзыва у банка лицензии.
«В уголовном деле фигурируют два эпизода, относящиеся к 2015 году. Они связаны с выдачей кредитов физическим лицам, которые не погашались. Самый крупный невозвратный кредит на сумму 11 млн долларов выдан Финпромбанком совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), экс-владельцу сети „Азбука вкуса“ Андрею Вдовину», — передает информацию СК «
Александр Лаврентьев стал фигурантом после того, как материалы обоих уголовных дел были объединены в одно производство. Басманный суд отправил Лаврентьева в СИЗО, где он пробудет до 22 июля.
Финпромбанк лишили лицензии в сентябре 2016 года решением Центробанка России. Позже СК России возбудил уголовное дело по факту хищения у банка более чем 5,6 миллиарда рублей, пишет «Царьград».
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