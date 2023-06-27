Путин: военнослужащие остановили гражданскую войну

Военнослужащие РФ не допустили гражданской войны в России, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Военнослужащие России фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в обращении к силовым структурам на Соборной площади.
«Российские военнослужащие предотвратили гражданскую войну в России», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.
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