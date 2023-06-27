Путин: военнослужащие остановили гражданскую войну

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Военнослужащие РФ не допустили гражданской войны в России, заявил Владимир Путин Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Военнослужащие России фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в обращении к силовым структурам на Соборной площади.

«Российские военнослужащие предотвратили гражданскую войну в России», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

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Военнослужащие России фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в обращении к силовым структурам на Соборной площади. «Российские военнослужащие предотвратили гражданскую войну в России», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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