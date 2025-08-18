В Дубае предотвратили кражу розового бриллианта за 25 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Преступная группа более года готовила план по похищению драгоценного камня (архивное фото)
Преступная группа более года готовила план по похищению драгоценного камня (архивное фото) Фото:

Полиция Дубая предотвратила кражу редчайшего розового бриллианта весом 21,25 карата, стоимость которого оценивается в 25 миллионов долларов. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

«Полиция Дубая успешно предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов», — пишет WAM. Преступная группа более года готовила план по похищению драгоценного камня и попыталась вывезти его из страны контрабандой.

В ходе специальной операции сотрудники полиции задержали всех участников банды, причастных к попытке кражи. Преступники тщательно изучали маршруты транспортировки бриллианта и разрабатывали сложную схему его вывоза за пределы ОАЭ. Полиции удалось пресечь деятельность организованной преступной группы.

Розовые бриллианты такого размера и чистоты встречаются крайне редко. Согласно данным геммологического института, вероятность обнаружить аналогичный камень весом более 21 карата составляет всего 0,01% по всему миру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Дубая предотвратила кражу редчайшего розового бриллианта весом 21,25 карата, стоимость которого оценивается в 25 миллионов долларов. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM. «Полиция Дубая успешно предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов», — пишет WAM. Преступная группа более года готовила план по похищению драгоценного камня и попыталась вывезти его из страны контрабандой. В ходе специальной операции сотрудники полиции задержали всех участников банды, причастных к попытке кражи. Преступники тщательно изучали маршруты транспортировки бриллианта и разрабатывали сложную схему его вывоза за пределы ОАЭ. Полиции удалось пресечь деятельность организованной преступной группы. Розовые бриллианты такого размера и чистоты встречаются крайне редко. Согласно данным геммологического института, вероятность обнаружить аналогичный камень весом более 21 карата составляет всего 0,01% по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...