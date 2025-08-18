В Дубае предотвратили кражу розового бриллианта за 25 млн долларов

Полиция Дубая предотвратила кражу редчайшего розового бриллианта весом 21,25 карата, стоимость которого оценивается в 25 миллионов долларов. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
«Полиция Дубая успешно предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов», — пишет WAM. Преступная группа более года готовила план по похищению драгоценного камня и попыталась вывезти его из страны контрабандой.
В ходе специальной операции сотрудники полиции задержали всех участников банды, причастных к попытке кражи. Преступники тщательно изучали маршруты транспортировки бриллианта и разрабатывали сложную схему его вывоза за пределы ОАЭ. Полиции удалось пресечь деятельность организованной преступной группы.
Розовые бриллианты такого размера и чистоты встречаются крайне редко. Согласно данным геммологического института, вероятность обнаружить аналогичный камень весом более 21 карата составляет всего 0,01% по всему миру.
