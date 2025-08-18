Где смотреть встречу Трампа с европейскими лидерами

В Вашингтоне в 20:15 по мск состоится саммит президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа. К переговорам позднее присоединятся лидеры европейских стран, а также представители НАТО и Еврокомиссии. Их обсуждение планируется сразу после переговоров Трампа и Зеленского. URA.RU будет вести трансляцию этого события.
Когда и где смотреть переговоры Трампа и лидеров ЕС
URA.RU уже ведет онлайн-трансляцию встречи европейских лидеров и главы Белого дома. Начало их обсуждения, предварительно, запланировано на 22:15 по московскому времени. Это произойдет уже после личной встречи Трампа с Зеленским. Трансляция будет вестись в VK, а также на Rutube.
Кто ожидается среди европейских лидеров в Белом доме
Среди последних ожидаются глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Причем на встрече не будет представителей Польши. Поскольку министр иностранных дел страны Радослав Сикорский не заявил о своем участии.
Что будет обсуждаться в ходе беседы
В ходе предстоящей встречи Владимира Зеленского с лидерами европейских государств планируется рассмотреть результаты переговоров между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся 15 августа на Аляске. Вашингтон, Брюссель и Киев намерены согласовать совместную стратегию по урегулированию украинского конфликта. Накануне переговоров в Белом доме Дональд Трамп уже выразил мнение, что Зеленский способен оперативно прекратить противостояние с Россией в случае отказа Украины от претензий на Крым и от стремления вступить в НАТО.
