Shot: ВСУ взрывчаткой забрасывают Белгородскую область с беспилотников

03 июля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

В Лозовой Рудке был замечен дрон, с которого сбросили три ВОГ-17 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ 2 июля начали массированные обстрелы Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Несколько районов были забросаны взрывчаткой с беспилотников. «Массированная атака ВСУ на белгородские села и многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП): несколько районов забрасывали взрывчаткой с беспилотников, обстреливали минами и стрелковым оружием со вчерашнего вечера до утра», — говорится в сообщении . Отмечается, что обстрелы начались вечером 2 июля. По данным канала, ВСУ начали атаку по МАПП «Нехотеевка» и «Шебекино». По «Нехотеевке» прилетело пять мин калибра 120 мм. По второму пункту было совершено два минных удара такого же калибра. Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет. Во второму часу ночи ВСУ совершили атаку по селам в разных районах региона. В Лозовой Рудке (Борисовский район) был замечен беспилотник, с которого были сброшены три ВОГ-17. Нет разрушений и пострадавших. Через полчаса по Щетиновке (Белгородский район) было выпущено 20 снарядов. 250 выстрелов совершили украинские бойцы из неустановленного стрелкового оружия. По данным канала, никто не пострадал. «Уже в четвертом часу утра БПЛА сбросил взрывчатку на село Цаповка (Борисовский район)», — сообщается в материале. Отмечается, что в Дроновке (Гайворонский район) была повреждена вышка сотовой связи из-за взорванного дрона-камикадзе. Официального подтверждения данной информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские бойцы обстреляли из минометов белгородский хутор Панков. Он также сообщил об атаке села Карабаново Валуйского городского округа. По его словам, пострадавших нет, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ 2 июля начали массированные обстрелы Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Несколько районов были забросаны взрывчаткой с беспилотников. «Массированная атака ВСУ на белгородские села и многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП): несколько районов забрасывали взрывчаткой с беспилотников, обстреливали минами и стрелковым оружием со вчерашнего вечера до утра», — говорится в сообщении. Отмечается, что обстрелы начались вечером 2 июля. По данным канала, ВСУ начали атаку по МАПП «Нехотеевка» и «Шебекино». По «Нехотеевке» прилетело пять мин калибра 120 мм. По второму пункту было совершено два минных удара такого же калибра. Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет. Во второму часу ночи ВСУ совершили атаку по селам в разных районах региона. В Лозовой Рудке (Борисовский район) был замечен беспилотник, с которого были сброшены три ВОГ-17. Нет разрушений и пострадавших. Через полчаса по Щетиновке (Белгородский район) было выпущено 20 снарядов. 250 выстрелов совершили украинские бойцы из неустановленного стрелкового оружия. По данным канала, никто не пострадал. «Уже в четвертом часу утра БПЛА сбросил взрывчатку на село Цаповка (Борисовский район)», — сообщается в материале. Отмечается, что в Дроновке (Гайворонский район) была повреждена вышка сотовой связи из-за взорванного дрона-камикадзе. Официального подтверждения данной информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские бойцы обстреляли из минометов белгородский хутор Панков. Он также сообщил об атаке села Карабаново Валуйского городского округа. По его словам, пострадавших нет, передает телеканал 360.