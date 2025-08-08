В МЧС раскрыли итоги спасательной операции на канатной дороге в Нальчике

В Нальчике завершили спасательную операцию после обрушения канатной дороги
Все люди эвакуированы с обрушившейся канатной дороги в Нальчике
Все люди эвакуированы с обрушившейся канатной дороги в Нальчике Фото:

Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в Нальчике завершены, все находившиеся на трассе люди эвакуированы. В результате происшествия никто не погиб, шесть человек были доставлены в больницу для осмотра. Об этом сообщает региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на 19:00 поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в городе Нальчик завершены! Всего в канатной дороге находился 21 человек. Поисково-спасательными и пожарной-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 13 человек. 6 человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения. Погибших нет», — говорится в telegram-канале МЧС Кабардино-Балкарии.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 34 человека и 9 единиц техники, из них от МЧС России — 29 человек и 8 единиц техники. Причины и обстоятельства обрушения устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в качестве возможной причины обрыва канатной дороги в Нальчике рассматривается износ троса. Об этом сообщили в оперативных службах.

