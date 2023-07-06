Клинический психолог назвала постоянную усталость причиной депрессии

06 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Психолог посоветовала вести дневник эмоций для борьбы с депрессией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Постоянная усталость, потеря энергия, а также перманентное чувство грусти и подавленности являются признаками депрессии. Об этом рассказала клинический психолог Мария Манина. «Одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности. Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности», — рассказала врач Газете.Ru . По мнению специалиста, обычные жизненные трудности могут казаться непреодолимыми и вызывают еще больше стресса, что усугубляет общее состояние человека. Помимо непрерывного чувства грусти и подавленности, психолог советует обращать внимание на потерю энергии и чувство усталости. Мария Манина сообщает, что человеку с депрессией тяжело даются даже самые простые действия. «Апатия, потеря интереса к занятиям, которые ранее приносили удовольствие, ограничение общения с близкими — все это является сигналом обратить внимание на свое психологическое здоровье», — заявила она. Еще одним симптомом депрессии психолог называет сложности с концентрацией внимания и способность рационально мыслить. «Депрессия влияет на работу мозга, особенно это касается функций, связанных с принятием решений, усвоением информации и сосредоточением даже на самых незначительных задачах», — объяснила Манина. В случае обнаружения у себя симптомов врач советует обратиться к квалифицированному специалисту. Также эксперт дала рекомендации, которые помогут улучшить состояние. «Относитесь к себе снисходительнее, не требуйте сверхусилий и хвалите себя за любое самое минимальное свершение. Важно помнить, что на пути к выздоровлению даже самые небольшие успехи имеют значение и повышают ваш уровень энергии», — посоветовала Мария. По мнению психолога, ведение дневника также поможет в борьбе с депрессией. Ранее психолог Диана Лобанова назвала неочевидный признак депрессии. Отсутствие анализа своих мыслей и поступков является признаком депрессивного расстройства, считает медицинский психолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постоянная усталость, потеря энергия, а также перманентное чувство грусти и подавленности являются признаками депрессии. Об этом рассказала клинический психолог Мария Манина. «Одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности. Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности», — рассказала врач Газете.Ru. По мнению специалиста, обычные жизненные трудности могут казаться непреодолимыми и вызывают еще больше стресса, что усугубляет общее состояние человека. Помимо непрерывного чувства грусти и подавленности, психолог советует обращать внимание на потерю энергии и чувство усталости. Мария Манина сообщает, что человеку с депрессией тяжело даются даже самые простые действия. «Апатия, потеря интереса к занятиям, которые ранее приносили удовольствие, ограничение общения с близкими — все это является сигналом обратить внимание на свое психологическое здоровье», — заявила она. Еще одним симптомом депрессии психолог называет сложности с концентрацией внимания и способность рационально мыслить. «Депрессия влияет на работу мозга, особенно это касается функций, связанных с принятием решений, усвоением информации и сосредоточением даже на самых незначительных задачах», — объяснила Манина. В случае обнаружения у себя симптомов врач советует обратиться к квалифицированному специалисту. Также эксперт дала рекомендации, которые помогут улучшить состояние. «Относитесь к себе снисходительнее, не требуйте сверхусилий и хвалите себя за любое самое минимальное свершение. Важно помнить, что на пути к выздоровлению даже самые небольшие успехи имеют значение и повышают ваш уровень энергии», — посоветовала Мария. По мнению психолога, ведение дневника также поможет в борьбе с депрессией. Ранее психолог Диана Лобанова назвала неочевидный признак депрессии. Отсутствие анализа своих мыслей и поступков является признаком депрессивного расстройства, считает медицинский психолог.