Психолог назвала неочевидный признак депрессии

Психолог Лобанова: отсутствие анализа своих поступков и мыслей — признак депрессии

05 февраля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Для борьбы с депрессией нужно сосредоточиться на своих мыслях, заявила Диана Лобанова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Когда человек перестает анализировать свои мысли и поступки, это является признаком депрессивного расстройства. Об этом сообщила медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. «Когда человек перестает задумываться и анализировать собственные мысли и поступки, ему становится все равно, как его оценивает окружение <…> Это повод задуматься о том, что у человека появилось какое-либо расстройство, в том числе и депрессивное», — рассказала Диана Лобанова в беседе с RT. Для того чтобы решить эту проблему без помощи психолога, специалист посоветовала попытаться заставить себя думать о том, что происходит «здесь и сейчас». По ее словам, необходимо сосредоточиться на проблеме и проанализировать ее, исходя из того, о чем вы думаете и какие процессы протекают в вашем теле. Ранее психолог Иван Карнаух рассказал, как отличить апатию от депрессии. По его словам, с депрессией человек может справиться только с помощью специалиста, в отличие от апатии, которую можно побороть самостоятельно.

Когда человек перестает анализировать свои мысли и поступки, это является признаком депрессивного расстройства. Об этом сообщила медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. «Когда человек перестает задумываться и анализировать собственные мысли и поступки, ему становится все равно, как его оценивает окружение <…> Это повод задуматься о том, что у человека появилось какое-либо расстройство, в том числе и депрессивное», — рассказала Диана Лобанова в беседе с RT. Для того чтобы решить эту проблему без помощи психолога, специалист посоветовала попытаться заставить себя думать о том, что происходит «здесь и сейчас». По ее словам, необходимо сосредоточиться на проблеме и проанализировать ее, исходя из того, о чем вы думаете и какие процессы протекают в вашем теле. Ранее психолог Иван Карнаух рассказал, как отличить апатию от депрессии. По его словам, с депрессией человек может справиться только с помощью специалиста, в отличие от апатии, которую можно побороть самостоятельно.