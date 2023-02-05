Психолог назвала неочевидный признак депрессии

Психолог Лобанова: отсутствие анализа своих поступков и мыслей — признак депрессии
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Для борьбы с депрессией нужно сосредоточиться на своих мыслях, заявила Диана Лобанова Фото:

Когда человек перестает анализировать свои мысли и поступки, это является признаком депрессивного расстройства. Об этом сообщила медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.

«Когда человек перестает задумываться и анализировать собственные мысли и поступки, ему становится все равно, как его оценивает окружение <…> Это повод задуматься о том, что у человека появилось какое-либо расстройство, в том числе и депрессивное», — рассказала Диана Лобанова в беседе с RT.

Для того чтобы решить эту проблему без помощи психолога, специалист посоветовала попытаться заставить себя думать о том, что происходит «здесь и сейчас». По ее словам, необходимо сосредоточиться на проблеме и проанализировать ее, исходя из того, о чем вы думаете и какие процессы протекают в вашем теле.

Ранее психолог Иван Карнаух рассказал, как отличить апатию от депрессии. По его словам, с депрессией человек может справиться только с помощью специалиста, в отличие от апатии, которую можно побороть самостоятельно.

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Когда человек перестает анализировать свои мысли и поступки, это является признаком депрессивного расстройства. Об этом сообщила медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. «Когда человек перестает задумываться и анализировать собственные мысли и поступки, ему становится все равно, как его оценивает окружение <…> Это повод задуматься о том, что у человека появилось какое-либо расстройство, в том числе и депрессивное», — рассказала Диана Лобанова в беседе с RT. Для того чтобы решить эту проблему без помощи психолога, специалист посоветовала попытаться заставить себя думать о том, что происходит «здесь и сейчас». По ее словам, необходимо сосредоточиться на проблеме и проанализировать ее, исходя из того, о чем вы думаете и какие процессы протекают в вашем теле. Ранее психолог Иван Карнаух рассказал, как отличить апатию от депрессии. По его словам, с депрессией человек может справиться только с помощью специалиста, в отличие от апатии, которую можно побороть самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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