В Германии обвинили Запад в провале контрнаступления ВСУ

Spiegel: нерасторопность Запада предопределила провал контрнаступления ВСУ

08 июля 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Медлительность Запада повлияла на провал наступления Украины, пишет Spiegel Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопреки усилиям Украины ее западные союзники оказываются более неопределенными. Как и раньше, Запад колеблется в своих действиях, что делает неудачу неизбежной для контрнаступления ВСУ. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Запад колебался в своих действиях так долго, что неудача украинского контрнаступления стала неизбежной», — говорится в материале журнала. Там добавили, что прошлым летом Германия застряла в бесконечных дебатах о поставках тяжелого вооружения на Украину, в то время как российская армия продолжала идти вперед без должного сопротивления. Украине необходимо значительное количество вооружений, а не тот мизер, который поставляется в медленном темпе. Для многих украинских солдат, сражающихся на передовой, смерть становится все более вероятным исходом, заключили в журнале. Ранее на Западе провал украинского наступления объяснили плохими погодными условиями и хорошей подготовкой российских войск. Также силы Украины не могут достичь уровня сил НАТО, несмотря на обучение и подготовку , передает Pravda.Ru. Эксперты отмечают, что из-за превосходства России в воздушных силах и огневой мощи Вооруженные Силы Украины не имеют реальных шансов на успешное проведение контрнаступления, передает «Национальное агентство новостей».

Вопреки усилиям Украины ее западные союзники оказываются более неопределенными. Как и раньше, Запад колеблется в своих действиях, что делает неудачу неизбежной для контрнаступления ВСУ. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Запад колебался в своих действиях так долго, что неудача украинского контрнаступления стала неизбежной», — говорится в материале журнала. Там добавили, что прошлым летом Германия застряла в бесконечных дебатах о поставках тяжелого вооружения на Украину, в то время как российская армия продолжала идти вперед без должного сопротивления. Украине необходимо значительное количество вооружений, а не тот мизер, который поставляется в медленном темпе. Для многих украинских солдат, сражающихся на передовой, смерть становится все более вероятным исходом, заключили в журнале. Ранее на Западе провал украинского наступления объяснили плохими погодными условиями и хорошей подготовкой российских войск. Также силы Украины не могут достичь уровня сил НАТО, несмотря на обучение и подготовку, передает Pravda.Ru. Эксперты отмечают, что из-за превосходства России в воздушных силах и огневой мощи Вооруженные Силы Украины не имеют реальных шансов на успешное проведение контрнаступления, передает «Национальное агентство новостей».