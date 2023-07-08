В Германии обвинили Запад в провале контрнаступления ВСУ

Spiegel: нерасторопность Запада предопределила провал контрнаступления ВСУ
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Медлительность Запада повлияла на провал наступления Украины, пишет Spiegel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вопреки усилиям Украины ее западные союзники оказываются более неопределенными. Как и раньше, Запад колеблется в своих действиях, что делает неудачу неизбежной для контрнаступления ВСУ. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Запад колебался в своих действиях так долго, что неудача украинского контрнаступления стала неизбежной», — говорится в материале журнала. Там добавили, что прошлым летом Германия застряла в бесконечных дебатах о поставках тяжелого вооружения на Украину, в то время как российская армия продолжала идти вперед без должного сопротивления.

Украине необходимо значительное количество вооружений, а не тот мизер, который поставляется в медленном темпе. Для многих украинских солдат, сражающихся на передовой, смерть становится все более вероятным исходом, заключили в журнале.

Ранее на Западе провал украинского наступления объяснили плохими погодными условиями и хорошей подготовкой российских войск. Также силы Украины не могут достичь уровня сил НАТО, несмотря на обучение и подготовку, передает Pravda.Ru. Эксперты отмечают, что из-за превосходства России в воздушных силах и огневой мощи Вооруженные Силы Украины не имеют реальных шансов на успешное проведение контрнаступления, передает «Национальное агентство новостей».

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Вопреки усилиям Украины ее западные союзники оказываются более неопределенными. Как и раньше, Запад колеблется в своих действиях, что делает неудачу неизбежной для контрнаступления ВСУ. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Запад колебался в своих действиях так долго, что неудача украинского контрнаступления стала неизбежной», — говорится в материале журнала. Там добавили, что прошлым летом Германия застряла в бесконечных дебатах о поставках тяжелого вооружения на Украину, в то время как российская армия продолжала идти вперед без должного сопротивления. Украине необходимо значительное количество вооружений, а не тот мизер, который поставляется в медленном темпе. Для многих украинских солдат, сражающихся на передовой, смерть становится все более вероятным исходом, заключили в журнале. Ранее на Западе провал украинского наступления объяснили плохими погодными условиями и хорошей подготовкой российских войск. Также силы Украины не могут достичь уровня сил НАТО, несмотря на обучение и подготовку, передает Pravda.Ru. Эксперты отмечают, что из-за превосходства России в воздушных силах и огневой мощи Вооруженные Силы Украины не имеют реальных шансов на успешное проведение контрнаступления, передает «Национальное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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