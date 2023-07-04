Немецкие солдаты должны приехать на территорию Румынии для защиты территории на постоянной основе. Об этом заявил премьер-министр Бухареста Марчел Чолаку.
"Я думаю, что на территории Румынии должны быть постоянные немецкие войска. Надеюсь, что вместе с господином канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] мы как можно быстрее примем решения в этом вопросе", — отметил Марчел Чолаку. Его слова приводит румынский телеканал Digi 24. Сам премьер находится в Германии в ходе рабочего визита. Чолаку подчеркнул, что надеялся на завершение конфликта на Украине после начала контрнаступления украинских солдат, но оно оказалось провальным.
Киев начал полноценное контрнаступление 4 июня. Чолаку говорил, что контрнаступление конфликт не завершит, передает RT. Страны Запада начали поставлять обещанную технику для успешного продвижения украинских войск на фронте. В частности, ВСУ были поставлены немецкие танки Leopard, но им отказались поставлять истребители F-16, сообщает "Национальная служба новостей". Затем танки Leopard были уничтожены — они подорвались на минных полях, считают немецкие журналисты. Вашингтон также отметил хорошую подготовку российских солдат.
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