04 июля 2023

Румыния попросила приехать немецких солдат из-за провала контрнаступления ВСУ

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Немецкие войска попросили разместить в Румынии на долгосрочной основе
Немецкие войска попросили разместить в Румынии на долгосрочной основе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Немецкие солдаты должны приехать на территорию Румынии для защиты территории на постоянной основе. Об этом заявил премьер-министр Бухареста Марчел Чолаку.

"Я думаю, что на территории Румынии должны быть постоянные немецкие войска. Надеюсь, что вместе с господином канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] мы как можно быстрее примем решения в этом вопросе", — отметил Марчел Чолаку. Его слова приводит румынский телеканал Digi 24. Сам премьер находится в Германии в ходе рабочего визита. Чолаку подчеркнул, что надеялся на завершение конфликта на Украине после начала контрнаступления украинских солдат, но оно оказалось провальным.

Киев начал полноценное контрнаступление 4 июня. Чолаку говорил, что контрнаступление конфликт не завершит, передает RT. Страны Запада начали поставлять обещанную технику для успешного продвижения украинских войск на фронте. В частности, ВСУ были поставлены немецкие танки Leopard, но им отказались поставлять истребители F-16, сообщает "Национальная служба новостей". Затем танки Leopard были уничтожены — они подорвались на минных полях, считают немецкие журналисты. Вашингтон также отметил хорошую подготовку российских солдат.

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Немецкие солдаты должны приехать на территорию Румынии для защиты территории на постоянной основе. Об этом заявил премьер-министр Бухареста Марчел Чолаку. "Я думаю, что на территории Румынии должны быть постоянные немецкие войска. Надеюсь, что вместе с господином канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] мы как можно быстрее примем решения в этом вопросе", — отметил Марчел Чолаку. Его слова приводит румынский телеканал Digi 24. Сам премьер находится в Германии в ходе рабочего визита. Чолаку подчеркнул, что надеялся на завершение конфликта на Украине после начала контрнаступления украинских солдат, но оно оказалось провальным. Киев начал полноценное контрнаступление 4 июня. Чолаку говорил, что контрнаступление конфликт не завершит, передает RT. Страны Запада начали поставлять обещанную технику для успешного продвижения украинских войск на фронте. В частности, ВСУ были поставлены немецкие танки Leopard, но им отказались поставлять истребители F-16, сообщает "Национальная служба новостей". Затем танки Leopard были уничтожены — они подорвались на минных полях, считают немецкие журналисты. Вашингтон также отметил хорошую подготовку российских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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