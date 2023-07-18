Песков: слово «бессовестный» применимо для европейских стран

18 июля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бессовестной позицию европейских стран по отношению к зерновой сделке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В Кремле назвали бессовестной позицию европейских стран, которые за год так и не выполнили своих обязательств по зерновой сделки в части, касающейся России. Несмотря на это, Россия несколько раз продлевала сделку и выполняла в полной мере свои обязательства, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о реакции США на отказ России от участия в черноморской сделке. «Россия продлевала сделку несколько раз, несмотря на то что условия договоренностей в отношении Российской Федерации не были реализованы. И в данном случае бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина [генсека ООН Антониу] Гуттереша и ООН. Мы высоко ценим его роль и попытки убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но этого не произошло. Поэтому слово „бессовестный“ абсолютно применимо для европейских стран», — заявил Песков. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение России о выходе из зерновой сделки. По его словам, Россия несет ответственность за отказ поставлять продовольствие нуждающимся и за потенциальный рост цен на зерно. РФ завершила свое участие в зерновой сделке 17 июля.

В Кремле назвали бессовестной позицию европейских стран, которые за год так и не выполнили своих обязательств по зерновой сделки в части, касающейся России. Несмотря на это, Россия несколько раз продлевала сделку и выполняла в полной мере свои обязательства, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о реакции США на отказ России от участия в черноморской сделке. «Россия продлевала сделку несколько раз, несмотря на то что условия договоренностей в отношении Российской Федерации не были реализованы. И в данном случае бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина [генсека ООН Антониу] Гуттереша и ООН. Мы высоко ценим его роль и попытки убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но этого не произошло. Поэтому слово „бессовестный“ абсолютно применимо для европейских стран», — заявил Песков. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение России о выходе из зерновой сделки. По его словам, Россия несет ответственность за отказ поставлять продовольствие нуждающимся и за потенциальный рост цен на зерно. РФ завершила свое участие в зерновой сделке 17 июля.