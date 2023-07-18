Песков: слово «бессовестный» применимо для европейских стран

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бессовестной позицию европейских стран по отношению к зерновой сделке Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

В Кремле назвали бессовестной позицию европейских стран, которые за год так и не выполнили своих обязательств по зерновой сделки в части, касающейся России. Несмотря на это, Россия несколько раз продлевала сделку и выполняла в полной мере свои обязательства, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о реакции США на отказ России от участия в черноморской сделке.

«Россия продлевала сделку несколько раз, несмотря на то что условия договоренностей в отношении Российской Федерации не были реализованы. И в данном случае бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина [генсека ООН Антониу] Гуттереша и ООН. Мы высоко ценим его роль и попытки убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но этого не произошло. Поэтому слово „бессовестный“ абсолютно применимо для европейских стран», — заявил Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение России о выходе из зерновой сделки. По его словам, Россия несет ответственность за отказ поставлять продовольствие нуждающимся и за потенциальный рост цен на зерно. РФ завершила свое участие в зерновой сделке 17 июля.

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В Кремле назвали бессовестной позицию европейских стран, которые за год так и не выполнили своих обязательств по зерновой сделки в части, касающейся России. Несмотря на это, Россия несколько раз продлевала сделку и выполняла в полной мере свои обязательства, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о реакции США на отказ России от участия в черноморской сделке. «Россия продлевала сделку несколько раз, несмотря на то что условия договоренностей в отношении Российской Федерации не были реализованы. И в данном случае бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина [генсека ООН Антониу] Гуттереша и ООН. Мы высоко ценим его роль и попытки убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но этого не произошло. Поэтому слово „бессовестный“ абсолютно применимо для европейских стран», — заявил Песков. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение России о выходе из зерновой сделки. По его словам, Россия несет ответственность за отказ поставлять продовольствие нуждающимся и за потенциальный рост цен на зерно. РФ завершила свое участие в зерновой сделке 17 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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