Песков раскрыл, какую помощь в зерновой сделке Россия примет от США

Песков: США должны выполнить российскую часть договора, а не разбрасываться обещаниями

04 августа 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

США должны выполнить российскую часть уговора по зерновой сделке, сказал Дмитрий Песков Фото: Сергей Венявский © URA.RU США должны выполнить все договоренности, касающиеся России для возвращения в зерновую сделку, а не разбрасываться обещаниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон готов сделать все необходимое для возобновления черноморской инициативы. «Нет, американцам не нужно обеспечивать никакой безопасности. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. США должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена часть, касающаяся России. Не обещать, а выполнить. Как только это будет сделано, договоренность будет незамедлительно возобновлена», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Песков уже комментировал заявление Блинкена, заявив, что США нельзя верить на слово. По его словам, Вашингтон не станет содействовать Москве в безопасном экспорте зерна.

США должны выполнить все договоренности, касающиеся России для возвращения в зерновую сделку, а не разбрасываться обещаниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон готов сделать все необходимое для возобновления черноморской инициативы. «Нет, американцам не нужно обеспечивать никакой безопасности. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. США должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена часть, касающаяся России. Не обещать, а выполнить. Как только это будет сделано, договоренность будет незамедлительно возобновлена», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Песков уже комментировал заявление Блинкена, заявив, что США нельзя верить на слово. По его словам, Вашингтон не станет содействовать Москве в безопасном экспорте зерна.