Песков раскрыл, какую помощь в зерновой сделке Россия примет от США

Песков: США должны выполнить российскую часть договора, а не разбрасываться обещаниями
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
США должны выполнить российскую часть уговора по зерновой сделке, сказал Дмитрий Песков Фото:

США должны выполнить все договоренности, касающиеся России для возвращения в зерновую сделку, а не разбрасываться обещаниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон готов сделать все необходимое для возобновления черноморской инициативы.

«Нет, американцам не нужно обеспечивать никакой безопасности. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. США должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена часть, касающаяся России. Не обещать, а выполнить. Как только это будет сделано, договоренность будет незамедлительно возобновлена», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Песков уже комментировал заявление Блинкена, заявив, что США нельзя верить на слово. По его словам, Вашингтон не станет содействовать Москве в безопасном экспорте зерна.

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США должны выполнить все договоренности, касающиеся России для возвращения в зерновую сделку, а не разбрасываться обещаниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон готов сделать все необходимое для возобновления черноморской инициативы. «Нет, американцам не нужно обеспечивать никакой безопасности. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. США должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена часть, касающаяся России. Не обещать, а выполнить. Как только это будет сделано, договоренность будет незамедлительно возобновлена», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Песков уже комментировал заявление Блинкена, заявив, что США нельзя верить на слово. По его словам, Вашингтон не станет содействовать Москве в безопасном экспорте зерна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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