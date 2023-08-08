В ДНР боец ВСУ приговорен к 25 годам колонии за убийство мирного жителя

08 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура ДНР, сообщила что военного ВСУ приговорили на 25 лет за убийство мирного жителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорили украинского военного Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины Василия Михайлова», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что украинский военный получил 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В марте 2022 года мужчина жестоко избил мирного жителя. Потерпевший погиб от ударов сразу. Михайлов скинул тело в канализационный колодец и поджег его. Как установило следствие, от украинских командиров Михайлов получил незаконный приказ о применении физической силы для получения данных. По словам корреспондента ТАСС из зала суда, Михайлов сообщил о других инцидентах избиения мирных жителей Мариуполя, которых подозревал в пророссийских взглядах. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомством за последние девять лет было возбуждено более 3,2 тысячи дел по фактам зверств со стороны Украины в Донбассе. Один из самых громких таких случаев произошел в Мариуполе. Тогда украинские националисты вырезали на своих жертвах свастику и неонацистские символы. Изуродованные тела после были найдены в подвалах зданий Мариуполя. Известны и другие случаи издевательств над гражданскими. Снайперы ВСУ сознательно открывали огонь по мирным жителям, которые прятались в городе. Беглый бывший сержант 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии «Холодный яр» Владимир Кононец заявил, что военные ВСУ издеваются над попавшими в плен российскими солдатами. Освобожденный из украинского плена солдат ВС РФ рассказал, что два месяца его держали в подвальном помещении недалеко от Киева, не выпуская на улицу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорили украинского военного Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины Василия Михайлова», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что украинский военный получил 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В марте 2022 года мужчина жестоко избил мирного жителя. Потерпевший погиб от ударов сразу. Михайлов скинул тело в канализационный колодец и поджег его. Как установило следствие, от украинских командиров Михайлов получил незаконный приказ о применении физической силы для получения данных. По словам корреспондента ТАСС из зала суда, Михайлов сообщил о других инцидентах избиения мирных жителей Мариуполя, которых подозревал в пророссийских взглядах. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомством за последние девять лет было возбуждено более 3,2 тысячи дел по фактам зверств со стороны Украины в Донбассе. Один из самых громких таких случаев произошел в Мариуполе. Тогда украинские националисты вырезали на своих жертвах свастику и неонацистские символы. Изуродованные тела после были найдены в подвалах зданий Мариуполя. Известны и другие случаи издевательств над гражданскими. Снайперы ВСУ сознательно открывали огонь по мирным жителям, которые прятались в городе. Беглый бывший сержант 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии «Холодный яр» Владимир Кононец заявил, что военные ВСУ издеваются над попавшими в плен российскими солдатами. Освобожденный из украинского плена солдат ВС РФ рассказал, что два месяца его держали в подвальном помещении недалеко от Киева, не выпуская на улицу.