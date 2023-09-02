Водитель сбил женщину с ребенком на переходе в Иваново и сжег автомобиль

В Иваново водитель сбил женщину с семилетней девочкой на пешеходном переходе, а затем поджог автомобиль. Об этом сообщило УМВД по региону.
«Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 2113, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку», — говорится в telegram-канале УМВД. Там добавили, что водитель скрылся с места ДТП, а найденный автомобиль полностью выгорел.
Как уточнили в УМВД, пешеходы получили травмы и были госпитализированы. Сейчас полиция разыскивает водителя, заключили в ведомстве.
В Иваново водитель сбил женщину с семилетней девочкой на пешеходном переходе, а затем поджог автомобиль. Об этом сообщило УМВД по региону. «Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 2113, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку», — говорится в telegram-канале УМВД. Там добавили, что водитель скрылся с места ДТП, а найденный автомобиль полностью выгорел. Как уточнили в УМВД, пешеходы получили травмы и были госпитализированы. Сейчас полиция разыскивает водителя, заключили в ведомстве.