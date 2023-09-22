Решетников объяснил важность инвестиций в экономику РФ

Решетников: инвестиции повысят реальные доходы населения
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Совещание в полпредстве по УрФО с Максимом Решетниковым. Екатеринбург, решетников максим
За счет инвестиций растет соцподдержка, подчеркнул Максим Решетников Фото:

Ключевым элементом роста экономики являются инвестиции. За счет них будут расти трудовые и предпринимательские доходы, а также реализовываться меры соцподдержки. Об заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос, который будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. В их основе — трудовые и предпринимательские доходы, а также реализация мер социальной поддержки», — заявил Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что рост инвестиций ожидается на 6% по итогам 2023 года.

На заседании правительства обсуждают проект бюджета на ближайшие три года. По итогам было обвялено об изменении бюджетного права.

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Ключевым элементом роста экономики являются инвестиции. За счет них будут расти трудовые и предпринимательские доходы, а также реализовываться меры соцподдержки. Об заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос, который будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. В их основе — трудовые и предпринимательские доходы, а также реализация мер социальной поддержки», — заявил Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что рост инвестиций ожидается на 6% по итогам 2023 года. На заседании правительства обсуждают проект бюджета на ближайшие три года. По итогам было обвялено об изменении бюджетного права.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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