Решетников объяснил важность инвестиций в экономику РФ Решетников: инвестиции повысят реальные доходы населения 22 сентября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 + За счет инвестиций растет соцподдержка, подчеркнул Максим Решетников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключевым элементом роста экономики являются инвестиции. За счет них будут расти трудовые и предпринимательские доходы, а также реализовываться меры соцподдержки. Об заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос, который будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. В их основе — трудовые и предпринимательские доходы, а также реализация мер социальной поддержки», — заявил Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что рост инвестиций ожидается на 6% по итогам 2023 года. На заседании правительства обсуждают проект бюджета на ближайшие три года. По итогам было обвялено об изменении бюджетного права. Ключевым элементом роста экономики являются инвестиции. За счет них будут расти трудовые и предпринимательские доходы, а также реализовываться меры соцподдержки. Об заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос, который будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. В их основе — трудовые и предпринимательские доходы, а также реализация мер социальной поддержки», — заявил Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что рост инвестиций ожидается на 6% по итогам 2023 года. На заседании правительства обсуждают проект бюджета на ближайшие три года. По итогам было обвялено об изменении бюджетного права. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям