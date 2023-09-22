Решетников объяснил важность инвестиций в экономику РФ

Ключевым элементом роста экономики являются инвестиции. За счет них будут расти трудовые и предпринимательские доходы, а также реализовываться меры соцподдержки. Об заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос, который будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. В их основе — трудовые и предпринимательские доходы, а также реализация мер социальной поддержки», — заявил Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что рост инвестиций ожидается на 6% по итогам 2023 года.
На заседании правительства обсуждают проект бюджета на ближайшие три года. По итогам было обвялено об изменении бюджетного права.
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