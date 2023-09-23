Лавров ответил, останутся ли миротворцы РФ в Нагорном Карабахе

Лавров: миротворцы РФ наладят мирную жизнь в Нагорном Карабахе
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Миротворцы будут налаживать мирную жизнь в Нагорном Карабахе, заявил Сергей Лавров Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент будет активно способствовать установлению мирной жизни в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Российские миротворцы будут помогать в налаживании мирной жизни в Нагорном Карабахе», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что пришла пора нормализации мирной жизни.

Ранее эскалация противостояния в Нагорном Карабахе привела к военной операции Азербайджана. Она завершилась с капитуляцией Карабаха и сворачиванием операции.

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Российский миротворческий контингент будет активно способствовать установлению мирной жизни в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Российские миротворцы будут помогать в налаживании мирной жизни в Нагорном Карабахе», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что пришла пора нормализации мирной жизни. Ранее эскалация противостояния в Нагорном Карабахе привела к военной операции Азербайджана. Она завершилась с капитуляцией Карабаха и сворачиванием операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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