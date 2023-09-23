Лавров ответил, останутся ли миротворцы РФ в Нагорном Карабахе

Миротворцы будут налаживать мирную жизнь в Нагорном Карабахе, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Российский миротворческий контингент будет активно способствовать установлению мирной жизни в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Российские миротворцы будут помогать в налаживании мирной жизни в Нагорном Карабахе», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что пришла пора нормализации мирной жизни.
Ранее эскалация противостояния в Нагорном Карабахе привела к военной операции Азербайджана. Она завершилась с капитуляцией Карабаха и сворачиванием операции.
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