Лавров ответил, останутся ли миротворцы РФ в Нагорном Карабахе Лавров: миротворцы РФ наладят мирную жизнь в Нагорном Карабахе 23 сентября 2023 в 21:24 Размер текста - 17 + Миротворцы будут налаживать мирную жизнь в Нагорном Карабахе, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российский миротворческий контингент будет активно способствовать установлению мирной жизни в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Российские миротворцы будут помогать в налаживании мирной жизни в Нагорном Карабахе», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что пришла пора нормализации мирной жизни. Ранее эскалация противостояния в Нагорном Карабахе привела к военной операции Азербайджана. Она завершилась с капитуляцией Карабаха и сворачиванием операции. Российский миротворческий контингент будет активно способствовать установлению мирной жизни в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Российские миротворцы будут помогать в налаживании мирной жизни в Нагорном Карабахе», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что пришла пора нормализации мирной жизни. Ранее эскалация противостояния в Нагорном Карабахе привела к военной операции Азербайджана. Она завершилась с капитуляцией Карабаха и сворачиванием операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям