Ученые выяснили, как работа в ночную смену влияет на здоровье

Работа в ночную смену влияет на повышение аппетита
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Работа в ночную смену заставляет потреблять больше калорий Фото:

Работа в ночную смену может изменить аппетит и привести к набору веса. При экспериментах на животных обнаружилось, что нарушение циркадных ритмов из-за ночной активности ведет к нарушению регуляции орексигенных гипоталамических нейропептидов, что вызывает повышенное чувство голода в неактивное время суток. Об этом стало известно из исследования ученых Бристольского университета в Англии.

«Нарушения циркадных ритмов из-за ночной активности приводят к нарушению регуляции орексигенных гипоталамических нейропептидов, вызывая повышенное желание есть в неактивную фазу дня», — передает содержание исследования «Ридус». Там добавили, что животные с нарушенными биоритмами потребляли примерно в пять раз больше калорий, чем те, у кого не было таких нарушений, что, очевидно, приводило к набору веса.

Главный автор исследования доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл советует тем, кто работает в ночную смену в течение длительного времени, следить за регулярным нахождением на свету днем, заниматься кардиоупражнениями и придерживаться определенного графика приема пищи. Однако она признает, что контроль над сигналами мозга, вызывающими повышенный аппетит, может быть сложным только с помощью самодисциплины.

Циркадные ритмы относятся к внутренним биологическим ритмам организма, которые повторяются примерно каждые 24 часа. Они регулируют физиологические процессы у животных и людей, такие как сон, бодрствование, температура тела, выработка гормонов и другие. Регуляция орексигенных гипоталамических нейропептидов относится к контролю нейропептидов, которые стимулируют аппетит и повышают чувство голода.

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Работа в ночную смену может изменить аппетит и привести к набору веса. При экспериментах на животных обнаружилось, что нарушение циркадных ритмов из-за ночной активности ведет к нарушению регуляции орексигенных гипоталамических нейропептидов, что вызывает повышенное чувство голода в неактивное время суток. Об этом стало известно из исследования ученых Бристольского университета в Англии. «Нарушения циркадных ритмов из-за ночной активности приводят к нарушению регуляции орексигенных гипоталамических нейропептидов, вызывая повышенное желание есть в неактивную фазу дня», — передает содержание исследования «Ридус». Там добавили, что животные с нарушенными биоритмами потребляли примерно в пять раз больше калорий, чем те, у кого не было таких нарушений, что, очевидно, приводило к набору веса. Главный автор исследования доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл советует тем, кто работает в ночную смену в течение длительного времени, следить за регулярным нахождением на свету днем, заниматься кардиоупражнениями и придерживаться определенного графика приема пищи. Однако она признает, что контроль над сигналами мозга, вызывающими повышенный аппетит, может быть сложным только с помощью самодисциплины. Циркадные ритмы относятся к внутренним биологическим ритмам организма, которые повторяются примерно каждые 24 часа. Они регулируют физиологические процессы у животных и людей, такие как сон, бодрствование, температура тела, выработка гормонов и другие. Регуляция орексигенных гипоталамических нейропептидов относится к контролю нейропептидов, которые стимулируют аппетит и повышают чувство голода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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