Ученые выяснили, как работа в ночную смену влияет на здоровье

Работа в ночную смену влияет на повышение аппетита

Работа в ночную смену заставляет потреблять больше калорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работа в ночную смену может изменить аппетит и привести к набору веса. При экспериментах на животных обнаружилось, что нарушение циркадных ритмов из-за ночной активности ведет к нарушению регуляции орексигенных гипоталамических нейропептидов, что вызывает повышенное чувство голода в неактивное время суток. Об этом стало известно из исследования ученых Бристольского университета в Англии.

«Нарушения циркадных ритмов из-за ночной активности приводят к нарушению регуляции орексигенных гипоталамических нейропептидов, вызывая повышенное желание есть в неактивную фазу дня», — передает содержание исследования « Ридус ». Там добавили, что животные с нарушенными биоритмами потребляли примерно в пять раз больше калорий, чем те, у кого не было таких нарушений, что, очевидно, приводило к набору веса.

Главный автор исследования доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл советует тем, кто работает в ночную смену в течение длительного времени, следить за регулярным нахождением на свету днем, заниматься кардиоупражнениями и придерживаться определенного графика приема пищи. Однако она признает, что контроль над сигналами мозга, вызывающими повышенный аппетит, может быть сложным только с помощью самодисциплины.

Циркадные ритмы относятся к внутренним биологическим ритмам организма, которые повторяются примерно каждые 24 часа. Они регулируют физиологические процессы у животных и людей, такие как сон, бодрствование, температура тела, выработка гормонов и другие. Регуляция орексигенных гипоталамических нейропептидов относится к контролю нейропептидов, которые стимулируют аппетит и повышают чувство голода.