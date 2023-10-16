Посольство посоветовало россиянам не ездить в Ливан

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Израиль наносит удары по территории Ливана Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россиянам следует воздержаться от поездок в Ливан. Об этом заявил посол РФ в стране Александр Рудаков

«Российским гражданам следует отложить на время поездки в страну», — заявил посол в эфире «России 24». Причина — эскалация конфликта в регионе.

Ранее израильская армия ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Сообщалось, что это стало ответом на минометный обстрел. Кроме того, Израиль начал эвакуацию граждан, проживающих на севере страны, недалеко от границы с Ливаном.

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Россиянам следует воздержаться от поездок в Ливан. Об этом заявил посол РФ в стране Александр Рудаков «Российским гражданам следует отложить на время поездки в страну», — заявил посол в эфире «России 24». Причина — эскалация конфликта в регионе. Ранее израильская армия ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Сообщалось, что это стало ответом на минометный обстрел. Кроме того, Израиль начал эвакуацию граждан, проживающих на севере страны, недалеко от границы с Ливаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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