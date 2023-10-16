Премьер-министр Израиля опроверг режим прекращения огня в секторе Газа 16 октября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 + В канцелярии Биньямина Нетаньяху опровергли информацию о режиме прекращения огня в секторе Газа Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Режим прекращения огня в секторе Газа не действуют. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее спикер армии обороны Израиля Авихай Адраи сообщал, что армия Израиля (ЦАХАЛ) временно прекращает огонь. «В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — говорится в сообщении канцелярии, его приводит газета The Times of Israel . Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС. При этом страна не планирует оккупировать Газу. Для проведения операции, Израиль сообщил, что жители сектора на севере должны эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ продолжает откладывать операцию из-за непогоды. Эвакуацию жителей сектора Газа не поддерживает международное сообщество. В ООН призывали отменить предписание Израиля об этом, пишет RT. Война в Израиле началась 7 октября. Режим прекращения огня в секторе Газа не действуют. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее спикер армии обороны Израиля Авихай Адраи сообщал, что армия Израиля (ЦАХАЛ) временно прекращает огонь. «В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — говорится в сообщении канцелярии, его приводит газета The Times of Israel. Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС. При этом страна не планирует оккупировать Газу. Для проведения операции, Израиль сообщил, что жители сектора на севере должны эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ продолжает откладывать операцию из-за непогоды. Эвакуацию жителей сектора Газа не поддерживает международное сообщество. В ООН призывали отменить предписание Израиля об этом, пишет RT. Война в Израиле началась 7 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям