22 октября 2023

Израиль придумал наказание для Греты Тунберг за поддержку палестинцев

Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, stock, Грета Тунберг
Грета Тунберг открыто высказалась в поддержку палестинцев Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Об этом сообщают израильские журналисты.

«Министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов. Позиция активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся», — передает портал Ynet.

Ранее Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она призывала к немедленному прекращению огня. По ее словам, конфликт, разгоревшийся с новой силой на Ближнем Востоке 7 октября, сторонам нужно решать мирным путем.

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В правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Об этом сообщают израильские журналисты. «Министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов. Позиция активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся», — передает портал Ynet. Ранее Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она призывала к немедленному прекращению огня. По ее словам, конфликт, разгоревшийся с новой силой на Ближнем Востоке 7 октября, сторонам нужно решать мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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