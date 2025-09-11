Роспотребнадзор разработал новый быстрый тест на половую инфекцию

Роспотребнадзор представил новый экспресс-тест для диагностики микоплазменной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты <...> разработали новый быстрый тест для диагностики инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae», — рассказали в ведомстве. Разработкой занимались специалисты ФБУН Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Новый тест позволяет получить результаты всего за 25–30 минут. Для сравнения, стандартные ПЦР-тесты требуют от 1,5 до 2 часов на проведение анализа.
Микоплазменные инфекции вызываются бактериями рода Mycoplasma. Наиболее известные из них — Mycoplasma pneumoniae и Mycoplasma genitalium. Первая чаще всего становится причиной респираторных заболеваний, в том числе воспалений верхних дыхательных путей и внебольничной пневмонии у детей и взрослых. Mycoplasma genitalium, напротив, поражает мочеполовую систему и передается преимущественно половым путем.
Микоплазмы передаются разными способами, в зависимости от их вида:
- Половым путем — характерен для Mycoplasma genitalium. Заражение происходит при незащищенных половых контактах, включая вагинальные, оральные и анальные;
- Воздушно-капельным путем — актуален для Mycoplasma pneumoniae, которая распространяется при кашле или чихании через мелкие капли слюны инфицированного человека;
- Вертикальный путь — передача от матери к ребенку во время прохождения по родовым путям, если у женщины есть урогенитальная микоплазменная инфекция;
- Внутриутробный путь — заражение плода возможно еще до родов, если бактерия проникает через плаценту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.