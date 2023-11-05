Белоусов назвал семь условий для создания независимой экономики России

05 ноября 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов отметил, что Россия сможет создать независимую экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы экономика России была независимой, надо соблюсти семь условий. Среди них: мощное производство, современная инфраструктура и качественное образование. Подробнее о стратегии рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Знание. Первые». «У России должны быть собственные ресурсы для развития, в числе которых — образование, наука и технологии. РФ нужны эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами, к которым относятся продовольствие, энергия и сырье», — отметил Андрей Белоусов. Прямая трансляция форума идет на странице форума « Знание » в соцсети «Вконтакте». Также России надо построить современную инфраструктуру. Это касается как транспорта, так и энергетики и финансов. Для функционирования всех новшеств должны быть созданы эффективные законы и правила. Также Белоусов предлагает России занять устойчивые позиции в глобальной экономике и выстроить партнерские отношения с другими государствами. Это все сработает, если в РФ будут низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит. Седьмое условие — устойчивое социальное развитие. «У нас есть все для того, чтобы были выполнены все семь условий», — высказался Белоусов. Он отметил, что уже сейчас Россия перешла к укреплению суверенитета. После начала спецоперации многие западные страны стали вводить против РФ санкции, а компании стали покидать российский рынок. В первые месяцы спецоперации Мосбиржа не работала длительный период, а ключевая ставка была выше 20%. Спустя время ситуацию стабилизировалась. Россия стала активно торговать с восточными странами. Политолог Илья Гращенков считает, что РФ полностью «сделает разворот на Восток» в течение пяти ближайших лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы экономика России была независимой, надо соблюсти семь условий. Среди них: мощное производство, современная инфраструктура и качественное образование. Подробнее о стратегии рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Знание. Первые». «У России должны быть собственные ресурсы для развития, в числе которых — образование, наука и технологии. РФ нужны эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами, к которым относятся продовольствие, энергия и сырье», — отметил Андрей Белоусов. Прямая трансляция форума идет на странице форума «Знание» в соцсети «Вконтакте». Также России надо построить современную инфраструктуру. Это касается как транспорта, так и энергетики и финансов. Для функционирования всех новшеств должны быть созданы эффективные законы и правила. Также Белоусов предлагает России занять устойчивые позиции в глобальной экономике и выстроить партнерские отношения с другими государствами. Это все сработает, если в РФ будут низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит. Седьмое условие — устойчивое социальное развитие. «У нас есть все для того, чтобы были выполнены все семь условий», — высказался Белоусов. Он отметил, что уже сейчас Россия перешла к укреплению суверенитета. После начала спецоперации многие западные страны стали вводить против РФ санкции, а компании стали покидать российский рынок. В первые месяцы спецоперации Мосбиржа не работала длительный период, а ключевая ставка была выше 20%. Спустя время ситуацию стабилизировалась. Россия стала активно торговать с восточными странами. Политолог Илья Гращенков считает, что РФ полностью «сделает разворот на Восток» в течение пяти ближайших лет.