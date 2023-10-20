Первый вице-премьер Белоусов назвал виды бизнеса: крысить, хрючить и копытить. Видео

20 октября 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов рассказал, что термина «единорожить» нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о классификации видов бизнеса, которую он придумал еще в начале 1990-х годов. По его словам, бизнес можно вести такими способами: «крысить», «хрючить» и «копытить». Об этом он заявил во время подведения итогов пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», которая была посвящена теме «Единороги на рынках будущего». «Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить», — рассказал Андрей Белоусов в разговоре с РБК. Первый вице-премьер также раскрыл, что для него значат эти слова. Так, «крысить» расшифровывается как «налетели, съели и побежали на другую кучу». «Хрючить» означает ситуацию, когда «корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга». А «копытить» по Белоусову имеет значение ситуации, «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля и долго стучит копытами». При этом он прокомментировал тему «Единороги на рынках будущего», которая стала главной на форуме «Сделано в России». По его словам, слова «единорожить» нет, оно не сможет попасть в его классификацию. Понятие «единорог» носят стартапы, рыночная стоимость которых оценивается в один миллиард долларов и выше. Сам термин появился в середине 2010-х годов. Также в этом понятии есть и градация по величине. Так, «декакорны» означают, что рыночная стоимость бизнеса оценивается в 10 миллиардов долларов, а «гектакорны» — 100 миллиардов и более. Под конец июня 2023 года в мире всего 1,5 тысячи «единорогов». Большинство из них находятся в странах Северной Америки. Такими данными делится Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о классификации видов бизнеса, которую он придумал еще в начале 1990-х годов. По его словам, бизнес можно вести такими способами: «крысить», «хрючить» и «копытить». Об этом он заявил во время подведения итогов пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», которая была посвящена теме «Единороги на рынках будущего». «Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить», — рассказал Андрей Белоусов в разговоре с РБК. Первый вице-премьер также раскрыл, что для него значат эти слова. Так, «крысить» расшифровывается как «налетели, съели и побежали на другую кучу». «Хрючить» означает ситуацию, когда «корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга». А «копытить» по Белоусову имеет значение ситуации, «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля и долго стучит копытами». При этом он прокомментировал тему «Единороги на рынках будущего», которая стала главной на форуме «Сделано в России». По его словам, слова «единорожить» нет, оно не сможет попасть в его классификацию. Понятие «единорог» носят стартапы, рыночная стоимость которых оценивается в один миллиард долларов и выше. Сам термин появился в середине 2010-х годов. Также в этом понятии есть и градация по величине. Так, «декакорны» означают, что рыночная стоимость бизнеса оценивается в 10 миллиардов долларов, а «гектакорны» — 100 миллиардов и более. Под конец июня 2023 года в мире всего 1,5 тысячи «единорогов». Большинство из них находятся в странах Северной Америки. Такими данными делится Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.