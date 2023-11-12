Вертолет Ми-26 получит операционные на борту

13 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Операционные на вертолете Ми-26 спасут жизни многих солдат, считает Валерий Юрьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия получит аэромобильные операционные, которые будут находиться внутри вертолета Ми-26. С их помощью можно быстро оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Об этом рассказал председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. «Вертолет [Ми-26] будет востребован. Своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание раненого — это азы. Вертолет поможет ее оказать максимально быстро», — передает слова Валерия Юрьева газета «Известия». Отмечается, что в зоне СВО такая «винтокрылая машина с хирургами на борту» очень нужна. Ми-26 сможет быстро долететь в места, куда медицинский автомобиль будет ехать в разы дольше, либо вообще не сможет проехать. Также при необходимости вертолет сможет сесть даже на небольшую площадку. Ранее сообщалось, что российская армия получит партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок». Военные отметили его высокую огневую мощь и мобильность, пишет «Национальная служба новостей».

Российская армия получит аэромобильные операционные, которые будут находиться внутри вертолета Ми-26. С их помощью можно быстро оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Об этом рассказал председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. «Вертолет [Ми-26] будет востребован. Своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание раненого — это азы. Вертолет поможет ее оказать максимально быстро», — передает слова Валерия Юрьева газета «Известия». Отмечается, что в зоне СВО такая «винтокрылая машина с хирургами на борту» очень нужна. Ми-26 сможет быстро долететь в места, куда медицинский автомобиль будет ехать в разы дольше, либо вообще не сможет проехать. Также при необходимости вертолет сможет сесть даже на небольшую площадку. Ранее сообщалось, что российская армия получит партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок». Военные отметили его высокую огневую мощь и мобильность, пишет «Национальная служба новостей».