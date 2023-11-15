Генпрокуратура закончила масштабную проверку Wildberries

Генпрокуратура: Wildberries изменил 20 правил работы с клиентами после проверки
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс
Wildberries изменил некоторые правила работы с покупателями после проверки Генпрокуратуры Фото:

Генпрокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, в результате которой были изменены некоторые правила работы с клиентами магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генпрокуратурой России завершена проверка компании Wildberries. В рамках проверки, организованной по поручению Генерального прокурора <…> Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО „Вайлдберриз“ правилам пользования торговой онлайн-площадкой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.

Уточняется, что в результате проверки были изменены 20 пунктов, касающихся работы с клиентами. Так, покупатель больше не будет обязан проверять качество товара при получении, а дата возврата продукции отныне будет определяться моментом отказа от нее.

Срок доставки товара теперь можно продлить только по согласованию с покупателем. Кроме того, гражданин сможет отказываться от купленной им продукции. Сам маркетплейс сократит срок рассмотрения заявления о замене товара.

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Генпрокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, в результате которой были изменены некоторые правила работы с клиентами магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Генпрокуратурой России завершена проверка компании Wildberries. В рамках проверки, организованной по поручению Генерального прокурора <…> Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО „Вайлдберриз“ правилам пользования торговой онлайн-площадкой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что в результате проверки были изменены 20 пунктов, касающихся работы с клиентами. Так, покупатель больше не будет обязан проверять качество товара при получении, а дата возврата продукции отныне будет определяться моментом отказа от нее. Срок доставки товара теперь можно продлить только по согласованию с покупателем. Кроме того, гражданин сможет отказываться от купленной им продукции. Сам маркетплейс сократит срок рассмотрения заявления о замене товара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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