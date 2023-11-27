The Telegraph: Россия способна уничтожить помогающие ВСУ спутники Starlink

27 ноября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Россия имеет возможности для уничтожения спутников Starlink, пишет The Telegraph Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине появилась возможность уничтожения спутников Starlink, принадлежащих миллиардеру Илону Маску, силами российской армии. Данные спутники помогают ВСУ проводить беспилотные атаки. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Россия может уничтожить спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары», — говорится в материале газеты. В связи с этим автор материала напомнил, что, по словам Маска, основное предназначение спутников — предоставление доступа к интернету и просмотр контента Netflix, а не ведение боевых действий. Эксперты подчеркнули, что коммерческие спутники, находящиеся в космосе, не подпадают под Женевскую конвенцию и могут быть легальной целью, если они используются для поддержки одной из сторон конфликта. Однако эксперты также отметили, что это не означает, что коммерческие спутники всегда будут являться объектами нападения, но они могут потенциально стать таковыми в определенных обстоятельствах. Российские военные, придерживаясь правил ведения войны, могут вполне законно принять меры в отношении этих спутников, заключили в статье. Космические спутники Запада, активно использующиеся в конфликтах, могут стать легальными целями для российских атак. Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков высказал такую позицию, говоря, что действия Запада представляют риск для стабильности мирной космической деятельности. Илон Маск заявил, что Starlink является гражданской системой связи. Он подчеркнул, что это четко и прозрачно прописано в условиях обслуживания, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине появилась возможность уничтожения спутников Starlink, принадлежащих миллиардеру Илону Маску, силами российской армии. Данные спутники помогают ВСУ проводить беспилотные атаки. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Россия может уничтожить спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары», — говорится в материале газеты. В связи с этим автор материала напомнил, что, по словам Маска, основное предназначение спутников — предоставление доступа к интернету и просмотр контента Netflix, а не ведение боевых действий. Эксперты подчеркнули, что коммерческие спутники, находящиеся в космосе, не подпадают под Женевскую конвенцию и могут быть легальной целью, если они используются для поддержки одной из сторон конфликта. Однако эксперты также отметили, что это не означает, что коммерческие спутники всегда будут являться объектами нападения, но они могут потенциально стать таковыми в определенных обстоятельствах. Российские военные, придерживаясь правил ведения войны, могут вполне законно принять меры в отношении этих спутников, заключили в статье. Космические спутники Запада, активно использующиеся в конфликтах, могут стать легальными целями для российских атак. Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков высказал такую позицию, говоря, что действия Запада представляют риск для стабильности мирной космической деятельности. Илон Маск заявил, что Starlink является гражданской системой связи. Он подчеркнул, что это четко и прозрачно прописано в условиях обслуживания, передает «Утро.ру».