Экс-советник главы ВСУ посоветовал Зеленскому учиться строить линии обороны у РФ

02 декабря 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Украинский эксперт отметил превосходство российской линии обороны на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинскому руководству надо учиться возводить линии обороны у военнослужащих армии России. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Х. «Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны», — пояснил Бутусов. На видео, прикрепленном к посту, российский боец показывает подземные сооружения, которые продуманы до мелочей и оборудованы всем необходимым. Украина планирует возвести оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, но на их строительство потребуется минимум три месяца. По словам президента Владимира Зеленского, страна сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части государства, передает телеканал 360.

Украинскому руководству надо учиться возводить линии обороны у военнослужащих армии России. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Х. «Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны», — пояснил Бутусов. На видео, прикрепленном к посту, российский боец показывает подземные сооружения, которые продуманы до мелочей и оборудованы всем необходимым. Украина планирует возвести оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, но на их строительство потребуется минимум три месяца. По словам президента Владимира Зеленского, страна сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части государства, передает телеканал 360.