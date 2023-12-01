01 декабря 2023

Экс-советник главы ВСУ посоветовал Зеленскому учиться строить линии обороны у РФ

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, окоп, маскхалат, солдат, сво
Украинский эксперт отметил превосходство российской линии обороны на фронте Фото:

Украинскому руководству надо учиться возводить линии обороны у военнослужащих армии России. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Х.

«Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны», — пояснил Бутусов. На видео, прикрепленном к посту, российский боец показывает подземные сооружения, которые продуманы до мелочей и оборудованы всем необходимым.

Украина планирует возвести оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, но на их строительство потребуется минимум три месяца. По словам президента Владимира Зеленского, страна сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части государства, передает телеканал 360.

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Украинскому руководству надо учиться возводить линии обороны у военнослужащих армии России. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Х. «Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны», — пояснил Бутусов. На видео, прикрепленном к посту, российский боец показывает подземные сооружения, которые продуманы до мелочей и оборудованы всем необходимым. Украина планирует возвести оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, но на их строительство потребуется минимум три месяца. По словам президента Владимира Зеленского, страна сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части государства, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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