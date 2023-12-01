Экс-советник главы ВСУ посоветовал Зеленскому учиться строить линии обороны у РФ

Украинскому руководству надо учиться возводить линии обороны у военнослужащих армии России. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Х.
«Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны», — пояснил Бутусов. На видео, прикрепленном к посту, российский боец показывает подземные сооружения, которые продуманы до мелочей и оборудованы всем необходимым.
Украина планирует возвести оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, но на их строительство потребуется минимум три месяца. По словам президента Владимира Зеленского, страна сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части государства, передает телеканал 360.
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